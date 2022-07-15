美國男子藝高人膽大 揸飛機半路故障急降高速公路

美國佛羅里達州一名男子早前駕駛飛機，飛到半路突然發現飛機故障。這名男子在危急關頭下大膽做出一個決定，駕駛飛機緊急降落在高速公路上，最終平安無事。

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事主弗雷澤（Vincent Fraser）本月初駕駛小型飛機，帶岳父前往檢查他在湖邊購買的一塊土地。但飛機飛到北卡羅來納州大煙山國家公園附近時，飛機引擎突然故障。

弗雷澤雖然成功考取飛行牌照，但累積飛行時數僅得100小時，經驗未算十分豐富。但他臨危不亂，首先核對一次緊急情況程序表設法暫時重新啟動引擎。

不過引擎仍有些問題，因此弗雷澤通知岳父，他決定找個地方緊急降落。而岳父一開始更以為弗雷澤只是在整蠱他。

飛機當時處於5,500呎的高空，下方更有山脈和林地。弗雷澤在接下來的兩分半鐘時間內，很快地決定要在高速公路上降落。

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GoPro鏡頭拍攝的片段顯示，飛機降落在雙程四線的高速公路前越過多輛汽車，迎面而來的車輛為免與飛機碰撞更停在一邊。飛機最終成功降落，兩人都平安無事。

據悉，弗雷澤為前美國海軍陸戰隊成員，目前任職空中服務員。這次成功的經驗也激勵他繼續飛行夢，計劃未來進修成為一名商業飛機師。

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責任編輯：鄭錦玲