【Google】Google推出Chrome OS Flex　為多款舊型號電腦提供基本網絡服務

▲ 為應對問題，Google今（15日）推出Chrome OS Flex服務，為舊型號電腦提供基本網絡服務，以及提高使用時的流暢度。Chrome OS Flex共支援400多款電腦，包括舊型號Windows及Mac。

電子垃圾成為不少國家關注的議題，而全球每年產品4千萬噸電子垃圾。為應對問題，Google今（15日）推出Chrome OS Flex服務，為舊型號電腦提供基本網絡服務，以及提高使用時的流暢度。Chrome OS Flex共支援400多款電腦，包括舊型號Windows及Mac。

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據Google官網指，用戶安裝Chrome OS Flex前，需要將其安裝至USB，再將USB插入電腦再啟動，就能讓Chrome OS Flex取代舊電腦的Windows、macOS。至於舊電腦經常遇到速度緩慢的問題，而Chrome OS則可以令電腦流暢度提高；另外Google也會定期透過更新提供安全修復，讓電腦可以使用YouTube、Gmail、Google Doc、Chrome等程式。

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Google表示，全球每年的電子廢棄物高達4,000萬噸，等同於每秒丟棄800部手提電腦，而ChromeOS Flex可以令舊型號電腦重用以減少電子垃圾；而且相比起採用其他作業系統，採用ChromeOS Flex的裝置平均可節省19%的電力。

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責任編輯：廖淑瑩

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