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【職場趨勢】網絡安全技能差距引致安全漏洞？ 研究：逾7成港企難聘IT人才

科技 19:13 2022/07/15

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有研究顯示，網絡安全技能差距為亞洲企業構成多種挑戰及影響，亦成為董事會層面的優先考慮事項。當中，超過7成香港和東南亞公司在招聘具備網絡安全技能及資格的IT 人才方出現困難。

不少企業對網絡安全十分重視，而對相關人才的需求也隨之提高。有研究顯示，網絡安全技能差距為亞洲企業構成多種挑戰及影響，亦成為董事會層面的優先考慮事項。當中，超過7成香港和東南亞公司在招聘具備網絡安全技能及資格的IT 人才方出現困難。

網絡保安服務方案供應商Fortinet發表《2022 網絡安全技能差距報告》的亞洲結果，當中訪問超過110位來自新加坡、泰國、香港、菲律賓、馬來西亞和印尼的國家和地區的 IT及網絡安全決策者；而受訪者來自不同行業包括科技（36%）、製造業（17%）及金融服務（11%）。

【職場現象】9成僱主重視畢業生實習經驗 掌握IT應用為首要條件

逾5成管理層：員工仍缺乏必要知識

隨著針對企業的網絡攻擊日漸增多，其對網絡安全的重視程度也隨之上升。為了增強員工對網絡安全的認識，報告指出，培訓和認證是組織進一步應對技能差距的關鍵方法。

數據顯示，97%的領導層相信以技術為中心的認證可正面影響他們的職位和團隊，而86%領導層亦傾向聘請具有認證的人士。此外，89%受訪者表示他們樂意為員工支付以助獲取網絡相關的認證。除了重視認證的價值，93%組織亦已實施培訓計劃以增加網絡意識。然而，51%領導層認為員工仍然缺乏必要的知識，使目前網絡安全意識計劃的有效性存疑。

【疫市營商】疫下混合工作模式盛行 帶動日企女裝背囊銷售增7.8倍

至於招聘網絡安全人才，也是亞洲企業面對的挑戰。報告顯示，71%受訪的香港和東南亞公司，在招聘具備網絡安全技能及資格的IT人才時出現困難；近三分之二的受訪者承認這種技能差距可能會帶來網絡安全危機。

在眾多招聘挑戰中，聘請女性、應屆畢業生及少數族裔成為挑戰。在亞洲地區，76% 組織認為應屆大學畢業生是最大的招聘障礙，其次為聘請女性（75%），而62%亦表示聘請少數族裔具挑戰性。

報告指，隨著組織尋求建立更有能力和多元化的團隊，90%的亞洲公司已表明，多元化是他們招聘策略的一部份；75%的組織亦有正規的架構針對招聘更多女性，59%亦制訂招聘少數族裔的策略。此外，65%組織已致力僱用更多資深專業人士。

【職場現象】近8成大灣區求職者渴求混合工作 靈活性勝過加薪？

責任編輯：廖淑瑩

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