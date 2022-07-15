【消費情報】Pacific Coffee慶祝30周年 穿戴紅色衣物可享半價優惠 全線分店適用只限今日

太平洋咖啡（Pacific Coffee）慶祝成立30周年，於今日（15日）舉行Dress Red Day，顧客只需穿戴紅色衣物，即可以半價購買標準裝的鮮奶咖啡、鮮奶泡沫咖啡、美式咖啡或特選抹茶鮮奶。

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此半價優惠適用於香港全線Pacific Coffee分店，顧客可以穿戴的衣物類型，包括口罩、眼鏡、衣服、鞋、襪、領呔、耳環、手袋、手鏈等，合資格之紅色以Pacific Coffee堂食飲品杯之紅色為準，至於非穿戴於身上的配件及妝容則不包括在內，如電話殼、銀包、唇膏、指甲油等。

此優惠只適用於標準裝鮮奶咖啡、鮮奶泡沫咖啡、美式咖啡及特選抹茶鮮奶，如顧客欲升級選用燕麥奶，每杯飲品需額外加4元，如欲升級選用特選18/25咖啡，每杯飲品則額外加3元，顧客每次交易最多可購買3杯飲品。

此優惠不可與其他優惠同時使用（自攜盛器優惠除外），亦只限到店使用，不適用於外賣遞送服務、網上購物或應用程式購物，亦不可兌換現金。

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責任編輯：嚴浩文