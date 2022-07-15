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【零食商機】迷你包裝零食、汽水商機龐大　消費者欲控制進食份量

商業 14:27 2022/07/15

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百事可樂表示，細包裝零食、迷你罐的全糖飲品，銷量出現龐大增長。（法新社圖片）

消費者的健康意識愈來愈高，但不少現今都市人仍然喜愛汽水、高油鹽糖的油炸零食。百事可樂發現，此趨勢令小包裝的產品需求顯著增加。

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據CNN報道，百事可樂行政總裁Ramon Laguarta透露，細包裝零食、迷你罐的全糖飲品，銷量出現龐大增長；相信原因是份量控制。

百事可樂亦在旗下產品中，持續減少糖及反式脂肪以零糖飲品為例，其銷售額的增長速度是全糖飲品的３倍；烘焙類零食亦比油炸零食出現更快速的增長。不過，有時消費者仍希望一嚐「邪惡滋味」，他們便藉進食小包裝產品，減少攝取脂肪、糖份等。

同時，當顧客購買小包裝產品時，他們每克的平均花費相對提升，更會超出大包裝的產品。加上通脹升溫，預算緊張的消費者或買不起大包裝，反而會在有限資源內，選購小包裝產品。

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責任編輯：葉泳珊

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