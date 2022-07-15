【移民澳洲】各大首府租金連續多季上升 基本恢復至疫情前水平

澳洲政府前年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和臨時技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，吸引不少港人到澳洲生活。澳洲房地產網站公布市場報告指，各大首府城市租金已連續多季上升，基本恢復至疫情前水平。數據顯示，澳洲布里斯班獨立屋租金升幅最大，悉尼其次。

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澳洲房地產網站Domain公布6月季度租房市場報告，結果顯示各大首府獨立屋租金連續5季上升，而小型公寓亦連續4季上升，創下連續加租最長紀錄。雖然最新季度租金升幅已放緩，但租金仍創逾10年以來最大年度升幅。獨立屋升幅是2008年以來最高，而小型公寓更是2007年以來最高。

數據顯示，布里斯班獨立屋租金升幅最大，按年達16.9%，按季亦有4%，而當地小型公寓則按年升12.5%，按季升4.7%。有當地物業管理公司透露，很多租客正在尋找附近可負擔新住所，透過搬至較小型房屋及合租等方式減輕負擔。

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悉尼緊接布里斯班，獨立屋租金按年增12.7%，按季升3.3%，當地小型公寓按年及按季亦分別增11.7%及5%。租金升幅最小的墨爾本，其獨立屋按季僅升2.2%，但小型公寓5.1%季度升幅亦同樣驚人。

Domain研究及經濟主管鮑威爾（Nicola Powell）指，全國各地租金都在上漲，已基本恢復至疫情前水平。由於標準租約為期12個月，很多租客已受加租影響。她承認，目前市場很大程度上仍是業主主導，需要更多投資及單位供應給租客。

鮑威爾表示，疫情期間樓價持續高企，令有意上入市人士卻步，前年和去年投資減少令目前市場供應下降，部分業主亦將加息負擔透過加租轉嫁給租客。

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責任編輯：李俊儀