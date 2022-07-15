【比亞迪盈喜】比亞迪盈喜股價翻身 一度重上300元 料中期純利最多增2倍

早前受股神沽貨疑雲拖累股價連日急瀉的比亞迪（01211）發盈喜，料中期純利最多增2倍，超市場預期。加上多間大行唱好，刺激股價今早（15日）一度重上300元大關，高見302元，升近7%，現報292.4元，升3.3%，成交額47.8億元。

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比亞迪預料，截止今年6月底止6個月，歸屬於上市公司股東的淨利潤為28億至36億元人民幣，按年大增1.38至2.06倍；扣除非經常性損益後盈利介乎25億至33億元人民幣，按年激增5.78至7.95倍；每股盈利0.96至1.24元人民幣。

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集團表示，儘管面對宏觀經濟下行、疫情散發、芯片短缺以及原材料價格持續上漲等諸多不利因素影響，新能源汽車行業表現一枝獨秀。集團又指，旗下新能源汽車增長勢頭強勁，按年實現迅猛增長，推動盈利大幅改善，並一定程度上對沖了上游原材料價格帶來的盈利壓力。

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記者：郭秀慧