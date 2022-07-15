《魔戒》前傳劇集預告片曝光 Amazon斥近百億拍攝

亞馬遜（Amazon）斥資近10億英鎊（約92.2億港元）拍攝《魔戒》前傳劇集版，並於周四（14日）發布劇集的完整預告片。首季《魔戒》劇集的時代背景設定為中土世界第二紀元，並於新西蘭取景拍攝，將於今年9月首播。

亞馬遜《魔戒》第2季移師英國拍攝 首季明年9月公映 【下一頁】

《魔戒》前傳劇集版名為《The Lord of the Rings: The Rings of Power》，時代背景設定為中土世界第二紀元，是《魔戒》（The Lord of the Rings）及《哈比人》（The Hobbit）發生的幾千年前。

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預告片首次展示中土世界各個領地，包括矮人領地Khazad-dûm及精靈領地Lindon和Eregion。

而33歲英國女星Morfydd Clark在劇中飾演第二紀元的精靈女王Galadriel，而電影版則由奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）飾演年長版。

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預告片更首次曝光來自島國Númenor的角色，包括斬斷黑暗之王索倫手指奪得至尊魔戒（One Ring）的Isildur、Isildur之父Elendil、Feanor之母Míriel。

從預告片可見，Galadriel警告精靈王Elrond指尚有敵人並急需找出他們，為接下來的劇情埋下伏筆。

《魔戒》前傳劇集版首季於新西蘭拍攝，而亞馬遜工作室（Amazon Studios）去年8月宣布第二季移師英國拍攝。首季將於9月2日在Amazon Prime Video首播。

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責任編輯：鄭錦玲