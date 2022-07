《魔戒》前傳劇集預告片曝光 Amazon斥近百億拍攝

亞馬遜(Amazon)斥資近10億英鎊(約92.2億港元)拍攝《魔戒》前傳劇集版,並於周四(14日)發布劇集的完整預告片。首季《魔戒》劇集的時代背景設定為中土世界第二紀元,並於新西蘭取景拍攝,將於今年9月首播。

《魔戒》前傳劇集版名為《The Lord of the Rings: The Rings of Power》,時代背景設定為中土世界第二紀元,是《魔戒》(The Lord of the Rings)及《哈比人》(The Hobbit)發生的幾千年前。

預告片首次展示中土世界各個領地,包括矮人領地Khazad-dûm及精靈領地Lindon和Eregion。

而33歲英國女星Morfydd Clark在劇中飾演第二紀元的精靈女王Galadriel,而電影版則由奧斯卡影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)飾演年長版。

預告片更首次曝光來自島國Númenor的角色,包括斬斷黑暗之王索倫手指奪得至尊魔戒(One Ring)的Isildur、Isildur之父Elendil、Feanor之母Míriel。

從預告片可見,Galadriel警告精靈王Elrond指尚有敵人並急需找出他們,為接下來的劇情埋下伏筆。

《魔戒》前傳劇集版首季於新西蘭拍攝,而亞馬遜工作室(Amazon Studios)去年8月宣布第二季移師英國拍攝。首季將於9月2日在Amazon Prime Video首播。

