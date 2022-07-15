【UNIQLO績優】 首三季純利創歷史新高 上調全年盈利預測三成 迅銷股價飆近一成

UNIQLO母公司迅銷（06288）公布截至5月底止首三季業績，純利2,378億日圓，按年大增57.1%，當中因日圓匯率持續貶值，錄得匯兌收益778億日圓。即使剔除匯兌因素，首三季溢利仍達歷史新高。公司宣布上調全年度業績預測，同時增派全年度每股股息。

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績優刺激下，迅銷股價今早（15日）復牌後即高開7.6%，暫高見42.75元，最多升9.5%，最新報42.7元，仍升9.3%。

期內，綜合收益總額17,651億日圓，按年增長3.9%；綜合經營溢利總額2,710億日圓，按年增長19%；稅前溢利錄得3,492億日圓，按年增長42.2%。基於首三季業績表現強勁，以及日圓持續貶值，迅銷調升全年純利預測，由原本的1,900億日圓，調高31.6%至2,500億日圓。

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因應業績預測上調，迅銷亦調高末期息預測21.4%至每股340日圓，比去年增加41.7%，預計全年股息升10.7%至620日圓。

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記者：郭秀慧