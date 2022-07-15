【大行看法】美銀削標指今年目標價至3600點　華爾街大行中最熊

▲ 美銀削標指今年目標價至3600點，是華爾街大行中最熊。

美銀將標普500指數今年目標價下調900點，最新看3600點，是華爾街大行一眾預測中最低，原因是預期美國今年下半年會開始進入輕微經濟衰退。與標指周四收市價3790點相比，美銀最新目標價顯示，美股仍有約半成下跌空間。

美銀預期，聯邦基金利率今年底料由現時的1.50厘1.75厘上調至3.25至3.5厘﹐儲局將於明年上半年暫停加息，並於明年下半年起開始減息。十年期美債息今年底則料跌至2.75％，遠低於該行之前預測的3.5％。美國十年期債息最新報2.948厘。

美銀解釋，股市一般而言會領先於經濟並於經濟衰退前見頂，但承認有時股市或較經濟有所滯後。該行又將標指今年每股盈利預測由原來的221美元降至218美元，明年每股盈利預測由230美元削至200美元。

不過，3600點並非美銀對標指的「最壞情境」預測，該行料標指最壞情況，今年下半年會維持在3000至3200點區間，即較現價最多再跌兩成。

其他大行方面，瑞信本月較早時間將標指目標價降至4300點，花旗則將其削至4200點，原因是在聯儲局進取加息對抗通脹下，美國經濟料進入「軟著陸」與衰退。

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