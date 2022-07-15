▲ 【MIRROR演唱會】MIRROR三場網上直播門票 今日臨開賣宣布延期發售、下周再公布詳情

香港大熱男團Mirror首次紅館演唱會將於7月底舉行，實體門票一票難求。而電訊盈科 （00008） 旗下的平台MakeALive原安排7月30日、7月31日及8月5日三場作網上直播，並於今日中午開賣，可是，MakeALive卻臨時宣布門票要延期發售。

MakeALive解釋指，解釋進行最後測試發現了銷售系統尚未穩定，為確保購買門票時過程順暢，才決定網上直播門票延期發售。由於MakeALive系統正進行提升，故MakeALive APP暫時未能使用，下星期再更新門票的最新開賣日期。

MakeALive日前宣布，網上直播版演唱會每場門票價格為380元，觀眾可以選擇觀看MIRROR演唱會的角度，包括大會主畫面直播及四面台自選直播。此外亦可選擇分別購買個別內容，同時可使用2部裝置觀賞不同直播畫面，但不支援多個裝置上播放同一畫面。

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