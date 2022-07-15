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【愛互送】新世界旗下K11集團發起月餅捐贈活動　送予基層家庭

Hot Talk 13:06 2022/07/15

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【愛互送】新世界旗下K11集團發起月餅捐贈活動　送予基層家庭

新世界 （00017） 旗下K11集團舉辦「人月兩團圓月餅傳愛意」月餅捐贈活動，邀請K11集團員工及社會各界一同將K11集團月餅贈予基層人士。

K11集團邀請各個企業合作伙伴及公眾參與是次活動。企業伙伴於七月邀請公司內部員工參與活動，公眾亦可由即日起至八月十二日透過 （https：//www.k11designstore.com/corporate-sales/k11-mooncake-gift-set-for-donation）或掃描二維碼，於K11 Design Store登記及付款。

所有經活動網頁及二維碼購買之月餅，均以優惠價$298發售 （原價$488）。K11會將各界捐贈之月餅交予「Share for Good 愛互送」，由該平台於8月30日起透過受惠機構捐予有需要人士。

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【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向

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