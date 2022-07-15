亞洲股票和固定收益年中展望

俄羅斯入侵烏克蘭使我們年初時的2022年亞洲經濟展望未能實現，戰事急速加劇了通脹壓力，市場預期央行將大幅收緊貨幣政策，令對經濟衰退的憂慮上升，為全球金融市場帶來壓力。但另一方面，疲弱的增長前景需要的是減少加息次數和較寬鬆的貨幣政策。我們需要看到更持久的市場反彈，以及通脹緩和，才能確認加息週期可暫緩及衰退風險消退。

亞洲（日本除外）股票：謹慎部署

新冠疫情改善是亞洲市場穩定的關鍵。我們認為這將有三個環環緊扣的階段。首先是達到較高的疫苗接種率，以保護民眾免受嚴重疾病感染。這同時為第二階段提供支持，在這階段人們對與病毒共存更有信心，這在新加坡得到證明。在第三階段，隨著病毒成為風土病，經濟可望恢復正常。換言之，我們預期亞洲的恢復路線將是多軌制，像新加坡這樣的國家會走在前面，而香港和中國內地則繼續遵循動態清零政策。

雖然中國已經取消了部份防疫限制，但俄烏衝突為能源和商品帶來的壓力並未得以緩解。我們對此仍然保持謹慎，預期市場會在今年餘下時間持續波動。然而，我們也預期在週期見底時會出現具吸引力的入市時機。中國放寬政策對股市有支持作用，在全球大部分其他國家都在緊縮的情況下，全球配置中不能忽視中國的理由變得更充分。另外，我們在製造業方面的一些投資雖然無可避免地受到中國封城的影響，但它們在中國和亞洲各地均有生產線，因此其業務所受的影響並不像其他競爭對手般嚴重。我們在作出投資決定時，將繼續關注個別公司的基本面。

中國股票的估值再次變得吸引

我們對於中國股票在下半年及往後持謹慎樂觀的態度。儘管要撈底還存在諸多挑戰，但目前的估值水平提供合理且具吸引力的投資機會。因此，投資者可以著眼於中長期的復甦，而非短期的不確定性。不過，我們並不預期中國股票能反彈回2021年初的估值，因為新冠疫情可能已經從結構上改變了中國的增長軌跡。我們認為，投資者不應忽視可能推動未來盈利的長期趨勢，如數碼化、ESG相關法規和中產消費力上升等。

亞洲固定收益：基礎穩健

亞洲的信貸基本面仍大致穩定，因此較不受波動影響。中國有別於大部分已發展國家，隨著當局尋求穩定經濟和房地產市場，預期進一步的政策放寬正醞釀出台。我們認為，這或可為我們提供在高收益債券市場中選擇性地投資於優質發行人的良機。

儘管美國和多個地區有加息壓力，以及市場憂慮通脹對盈利的影響，信貸基本面仍然保持穩定。由於亞洲債券的存續期普遍較短，我們認為美國的加息路徑只會對該資產類別產生輕微的影響。然而，我們仍然對高存續期債券保持低比重。我們認為，在非中國發行人的信貸基本面穩定的背景下，亞洲高收益債券市場最近的波動市況或可在未來數月消退。中國的復甦被疫情所推遲，這意味著在穩定措施發揮更大效用之前，中國的房地產行業可能會出現更多違約，加上斯里蘭卡5月份的違約個案，亞洲債券違約率下降的預期或無法在今年實現，而是被推遲至2023年上半年。同時，中國以外個別高收益信貸因強勁的商品價格和穩定的信貸基本面而表現利好。隨著商品受惠於通脹，我們繼續看好商品行業。由於地緣政治局勢緊張和許多主要經濟體在新冠疫情後重啟經濟，我們預計將形成強勁的商品週期，並在較長時間持續。

經濟重啟的投資主題成為熱話，泰國和印尼是最近宣布大幅放寬邊境措施的投資級別主權國家。經濟發展保持健康勢頭，亞洲各地的通脹預期不一。靈活性和選擇性將繼續是今年餘下時間的關鍵。在穩健的基本面支持下，亞洲固定收益料可為投資者提供其他地區所缺乏的穩定性。

作者：

劉曙明，CFA

新興市場固定收益聯席主管

亞洲（日本除外）固定收益主管

Elizabeth Soon， CFA

柏瑞投資亞洲（日本除外）股票投資主管

陳欣欣，CFA

柏瑞投資亞洲（日本除外）股票投資組合經理