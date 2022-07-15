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【科技一周回顧】Nothing Phone（1）正式登場　微軟揭釣魚詐騙新手法

科技 20:00 2022/07/15

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

  • 由OnePlus聯合創辦人裴宇領導的英國初創Nothing，繼去年推出透明外殻耳機 Ear（1）後，早前公布旗下第一部智能手機Nothing Phone（1）。產品有黑白兩款顏色可選擇，提供8GB/128GB、8GB/256GB 及 12GB/256GB（夏季較後時間上市） 版本，定價3,699 港元起，並於7月21日起在1010、CSL及連卡佛公開發售。

【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售

【經典再現】Nokia新手機大玩創意　無線耳機藏於機背

【智能手機】2022年Q1智能手機出貨　僅蘋果錄得增長

  • 微軟（Microsoft）日前在官方網誌中揭露，最新的全球性大規模網絡釣魚惡意攻擊手法，而企業用戶使用的Office 365 Email商務電子郵件更成為攻擊目標。

【網絡安全】微軟揭釣魚詐騙新手法 黑客可繞過雙重驗證

【黑客入侵】企圖騙取重要密碼　黑客向歐洲央行行長發動釣魚短訊攻擊

  • 通訊工具WhatsApp在5月時新增了表情符號（Emoji）快速回覆功能，開放六種Emoji供用戶選擇，可直接對別人的訊息給予反應。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布將擴充該功能，允許用戶使用任何Emoji。

【WhatsApp】WhatsApp Emoji快速回覆功能　將可選擇更多表情符號

【Emoji】Unicode公開全新Emoji草圖　或增多款手勢及動物Emoji

  • Sony在今年4月底起，終於向全球PS5玩家推出「可變刷新率」（Variable Refresh Rate, VRR）功能，提升屏幕視覺效能。該VRR功能可以令屏幕更新率與PS5的圖形輸出同步，從以減少視覺偽影、屏幕撕裂等問題。然而，近日有不少PS5玩家發現，在開啟VRR功能時，屏幕會閃爍，出現殘影等情況。

【PS5災情】PS5 VRR功能有Bug　導致屏幕現殘影

【遊戲熱話】Switch用戶注意！ 夏天玩勿遮擋多個散熱位

責任編輯：廖淑瑩

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