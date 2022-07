馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎

世界首富馬斯克育有多名子女,更鼓勵大眾多多生育下一代,其多產的想法可能受生父埃羅爾影響。埃羅爾早年和繼女誕下一子,近日接受訪問更透露,兩人已迎來第二胎。埃羅爾透露是一名女嬰,屬於意料之外。據報馬斯克當年得悉兩人誕下兒子後,曾和父親發生激烈爭執。

馬斯克仔仔申請改名改性別 想同爸爸脫離關係 【下一頁】

現年76歲的埃羅爾(Errol Musk)在2018年時,和現年35歲的繼女賈娜(Jana)誕下一子,取名為Elliot Rushi,現今已經5歲。埃羅爾接受《太陽報》訪問時透露,賈娜在3年前、即2019年時誕下女兒。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

埃羅爾表示,女兒的到來屬意料之外,並指目前尚未檢測女兒的基因,但透露她生得和自己其他女兒一樣。他更指,女兒行為亦和哥哥Rushi極相似,認定就是他的愛女。同時,他不排除未來或會有更多子女,稱「人類唯一生存目標是繁衍」(The only thing we are on Earth for is to reproduce),但承認目前已無和賈娜一起居住。

馬斯克唔聽阿媽話 堅持研發電動車先做到全球首富 【下一頁】

埃羅爾是一名南非工程師,和馬斯克(Elon Musk)母親Maye於1970年結婚,育有3名子女,兩人已於1979年離婚。他於1991年時,和當時25歲的賈娜母親Heide Bezuidenhout結婚,當時賈娜年僅4歲,他45歲。夫婦二人18年後離婚,期間育有兩名子女。埃羅爾稱讚,Heide應該是他一生中見過最漂亮的女性。

據報,馬斯克得悉兩人誕下兒子Rushi時極度憤怒(berserk),《每日郵報》引述消息人士指,埃羅爾其他4個女兒都對消息感震驚,因為她們一直視賈娜是姊妹,並認為情況怪異(creepy)。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀