馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎

世界首富馬斯克育有多名子女，更鼓勵大眾多多生育下一代，其多產的想法可能受生父埃羅爾影響。埃羅爾早年和繼女誕下一子，近日接受訪問更透露，兩人已迎來第二胎。埃羅爾透露是一名女嬰，屬於意料之外。據報馬斯克當年得悉兩人誕下兒子後，曾和父親發生激烈爭執。

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現年76歲的埃羅爾（Errol Musk）在2018年時，和現年35歲的繼女賈娜（Jana）誕下一子，取名為Elliot Rushi，現今已經5歲。埃羅爾接受《太陽報》訪問時透露，賈娜在3年前、即2019年時誕下女兒。

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埃羅爾表示，女兒的到來屬意料之外，並指目前尚未檢測女兒的基因，但透露她生得和自己其他女兒一樣。他更指，女兒行為亦和哥哥Rushi極相似，認定就是他的愛女。同時，他不排除未來或會有更多子女，稱「人類唯一生存目標是繁衍」（The only thing we are on Earth for is to reproduce），但承認目前已無和賈娜一起居住。

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埃羅爾是一名南非工程師，和馬斯克（Elon Musk）母親Maye於1970年結婚，育有3名子女，兩人已於1979年離婚。他於1991年時，和當時25歲的賈娜母親Heide Bezuidenhout結婚，當時賈娜年僅4歲，他45歲。夫婦二人18年後離婚，期間育有兩名子女。埃羅爾稱讚，Heide應該是他一生中見過最漂亮的女性。

據報，馬斯克得悉兩人誕下兒子Rushi時極度憤怒（berserk），《每日郵報》引述消息人士指，埃羅爾其他4個女兒都對消息感震驚，因為她們一直視賈娜是姊妹，並認為情況怪異（creepy）。

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責任編輯：李俊儀