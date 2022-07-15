  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (五) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普認2024年參選 或中期選舉後宣布

環球政治 12:29 2022/07/15

分享：

分享：

美國前總統特朗普卸任後持續活躍於政壇，更多次暗示可能參加2024年美國總統大選。特朗普近日受訪時承認，正等待時間公布參選消息。特朗普透露，可能在中期選舉前或後正式宣布消息。

特朗普髮妻伊凡娜去世享年73歲 伊萬卡貼相悼亡母 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周四（14日）接受紐約雜誌時承認，已決定參與2024年美國總統大選，只是未決定會在中期選舉前或後公布消息。特朗普揚言，只要自己參選應該不少人會打退堂鼓。

美國有線新聞網絡（CNN）報稱，特朗普陣營中就是否在中期選舉前公布參加2024年總統大選展開激烈爭論，有人憂慮消息可能打擊共和黨在中期選舉的結果。消息人士指特朗普雖心意難測，但他表明7月不會公布消息，最快或在9月美國勞動節前後啟動競選活動。 

拜登抵以色列展開中東之行 一字或成外交禁語 【下一頁】

如特朗普已決定參選並代表共和黨出選，將需通過初選考驗。近來氣勢上升的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）早前已暗示，或在2024年挑戰總統寶座，預計會成為特朗普一大勁敵。

然而，特朗普曾向幕僚透露，認為自己能夠在初選中輕鬆擊敗德桑蒂斯，強調自己在共和黨內人氣高，而且在自家社交平台Truth Social發表的帖文獲熱烈迴響。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

前白宮醫生暗示拜登「有問題」 奧巴馬嚴厲責備
2022/07/14
前白宮醫生暗示拜登「有問題」 奧巴馬嚴厲責備
美國最大壓力頭十位城市 大部分屬「紅州」（附排名）
2022/07/14
美國最大壓力頭十位城市 大部分屬「紅州」（附排名）
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
2022/07/13
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
特朗普唔認老 「人生從80歲開始」
2022/07/12
特朗普唔認老 「人生從80歲開始」
加州州長斥82萬登廣告 叫佛州居民搬過去
2022/07/05
加州州長斥82萬登廣告 叫佛州居民搬過去

你可能感興趣

前白宮醫生暗示拜登「有問題」 奧巴馬嚴厲責備
15:50 2022/07/14
前白宮醫生暗示拜登「有問題」 奧巴馬嚴厲責備
美國最大壓力頭十位城市 大部分屬「紅州」（附排名）
08:35 2022/07/14
美國最大壓力頭十位城市 大部分屬「紅州」（附排名）
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
18:01 2022/07/13
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
政治 選舉 特朗普 美國共和黨 美國 總統大選

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間13:00）

下一篇文章

希臘奇招谷旅遊 邀德國人去當地度假慳錢抗通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英揆之爭】辛偉誠首輪得票佔優 莫佩琳民調支持更高
【英揆之爭】辛偉誠首輪得票佔優 莫佩琳民調支持更高
前白宮醫生暗示拜登「有問題」 奧巴馬嚴厲責備
前白宮醫生暗示拜登「有問題」 奧巴馬嚴厲責備
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間12:00）
新加坡確診創4個月新高 按日增近2倍
新加坡確診創4個月新高 按日增近2倍
美國成功試射兩枚高超音速導彈 速度為音速武器逾5倍
美國成功試射兩枚高超音速導彈 速度為音速武器逾5倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款