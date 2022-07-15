特朗普認2024年參選 或中期選舉後宣布

美國前總統特朗普卸任後持續活躍於政壇，更多次暗示可能參加2024年美國總統大選。特朗普近日受訪時承認，正等待時間公布參選消息。特朗普透露，可能在中期選舉前或後正式宣布消息。

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特朗普（Donald Trump）周四（14日）接受紐約雜誌時承認，已決定參與2024年美國總統大選，只是未決定會在中期選舉前或後公布消息。特朗普揚言，只要自己參選應該不少人會打退堂鼓。

美國有線新聞網絡（CNN）報稱，特朗普陣營中就是否在中期選舉前公布參加2024年總統大選展開激烈爭論，有人憂慮消息可能打擊共和黨在中期選舉的結果。消息人士指特朗普雖心意難測，但他表明7月不會公布消息，最快或在9月美國勞動節前後啟動競選活動。

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如特朗普已決定參選並代表共和黨出選，將需通過初選考驗。近來氣勢上升的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）早前已暗示，或在2024年挑戰總統寶座，預計會成為特朗普一大勁敵。

然而，特朗普曾向幕僚透露，認為自己能夠在初選中輕鬆擊敗德桑蒂斯，強調自己在共和黨內人氣高，而且在自家社交平台Truth Social發表的帖文獲熱烈迴響。

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責任編輯：吳漢培