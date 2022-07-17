【無與輪比@iM網欄】80後的夢想？ 印象中的港產經典賽車電影

與公司的暑期實習同事傾談，發覺他們當中，基本上無一對汽車像筆者般熱愛——不知是Sample Size太細還是對千禧世代而言，汽車早已不是「夢想」，亦沒有「dream car」的概念。如是後者，這是否由於在其成長的世代，沒有太多以汽車為題材的電影？

的確，算得上經典的賽車、汽車電影，幾乎都是筆者般的80後成長時期作品，就連經典卡通《頭文字D》，亦是在上世紀九十年開始大紅。今期大概可以談一下，筆者對幾套較深印象的香港賽車電影。

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1. 《烈火戰車》（1995年）導演：爾冬陞

經典中的經典，由錢嘉樂憑「有無七十一」一場臨死戲奪得最佳男配角，到片中劉德華的戰車——本田NSR250R，至今仍為車迷津津樂道。電影被指拍出了電單車的真實感與刺激感，亦將車手的內心掙扎呈現得恰到好處，導演爾冬陞本身為業餘賽車手，曾在1990年及1991年澳門兩個新手賽奪冠而回，而動作導演羅禮賢亦都居功至偉。不過電影最為筆者印象深刻的，反而是看過一篇導演訪問，爾冬陞指自己只是想講一個愛情故事，賽車只是當中媒介，電影本身亦非以賽車為主題。無論如何，《烈火戰車》大概都令一代人愛上電單車。

2. 《頭文字D》（2005年）導演：劉偉強、麥兆輝

一套改篇自日本同名漫畫的港產片，亦都近乎神還原當中角色。有人說，《頭文字D》的主角是飾演阿木的杜汶澤，而非演拓海的周杰倫。的確，「我揸GTR使炒？」、「哦…你係我老豆我打咗你啦！」、「三萬蚊！過夜呀！」都是出自阿木之口；余文樂的「條友真係唔識架喎…」亦是形容阿木。《頭文字D》勝在一體化，車迷、影迷固然記得當中阿木的對白，對汽車飄移場景亦肯定印象深刻，而不少朋友亦因此對JDM產生興趣，「全時間四驅、國寶級跑車」的日產GTR-32外，亦有「你永遠無得同我架FC鬥FC鬥FC鬥…」的萬事得RX-7都是一代經典。

篇幅所限，下次再跟各位分享印象中的賽車港產片。

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