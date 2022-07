【宏觀術數@iM網欄】進入九運後的重大轉捩點 炎炎火運紅羊劫的世運變遷

上期談及節氣曆丙午、丁未月紅羊劫月份發生的事故,文章完成後先後發生了英國首相約翰遜因醜聞而辭職和日本前首相安倍晉三被弒身亡事故,法國總統馬克龍也受醜聞困擾前景未卜,炎炎火旺的紅羊劫數果然不可忽視。說到底流月還是短時間,2026-7丙午丁未年才是未來幾年元運轉變進入九運後重大轉捩點,實宜未雨籌謀。

我們再從風水元運進一步分析,丙午和丁未年兩個干支必然會於「甲辰旬」內,配合玄空飛星風水元運計算,便會發現只會出現在九個元運中的三個之中,即是三運、六運和九運內,這三個元運正好是上、中、下三元轉變的元運,下個紅羊劫運便在九運內,離卦為火,丙、丁屬火自坐羊刃又在烈火元運內,力量會比其餘三、六運更明顯。配合近代科技和國際局勢發展,未來幾年值得留心便不離過往分析過的兩大範疇:能源換型 和 芯片發展。

同場加映:【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

自年初烏克蘭戰事引發歐美制裁,令國際間留意到過份依賴單一能源供應的弊端,恰好九運正值能源世代,過往分析過離卦類象的新能源如太陽能、聚變能、地熱能等近年都有很大進步,元運交接便因國際局勢變化使其更有投資價值無疑。九運離卦其象為「核心」,於科技便是芯片,觀乎近年形勢得「芯」者得天下可見一斑,最新科技發展已到次納米時代,勢必為世界帶來重大變革。

【宏觀術數@iM網欄】新天運下的朝陽行業

日本再興旺於二運尚需待時

三元九運共180年,地運雖循環著影響世代人心,隨著科技人文發展,衍生事物每每出人意表,祖師爺也沒法想到今時今日同樣離象和180年前或更大元運周期的分別,術數是變化中的學問,正如易經本來便有著「變易」之意。

天運所主,地運隨之,2020年起已分析過幾個大國九運國運,其中包括英國和日本,並以元運配合國都和元首官邸作分析。日本主要重興始於上元一運,旺於二運,即2044年至2084年間,未來雖有變革,到真正有重拾昔日輝煌恐仍需待時。除非於九運及上元一運內,首都東京及首相官邸有重大風水變革或遷移,觀乎近年南韓搬遷首相府邸,雖然日人重視傳統也非下可能,歷史上明治維新盛世便是明治二年1869年下元一運從京都遷至東京,帶來皇權以至國運根本性的轉變,當中似有天意存乎?

【宏觀術數@iM網欄】易占看2020東京奧運

英國運轉尚欠巨變

而英國國運則利於九運,惟必經重大波折變化,然後再踏上光輝歲月。例如1666年倫敦大火,重建徹底改變了都成風水格局,帶來大英帝國盛世。近年經歷皇室醜聞、首相亦因醜聞下台,脫歐和疫情後百業待重興,好像是風波接踵,根據玄學推測則可能仍欠一點九運離卦「火象」,例如大火、戰火洗禮或重大政權變革,雖然沒有人希望災禍發生,惟天運星運每有應象,也只能細觀其於這兩三年間變化。畢竟過去英國經歷過的三次九運均是如此,特別留意是1666年倫敦大火,正是發生於九運的紅羊劫丙午年呢。對上一個九運烽火正是鴉片戰爭和英法聯軍之役,開始香港百年歷史,恰好180年前…。

【宏觀術數@iM網欄】移民術數攻略 英倫篇

同場加映:【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

更多宏觀術數 @ 區日謙的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!