【Mosaic慢慢砌@iM網欄】隨機的緣份 環保的藝術

洗碗的時候不小心手一滑,拿著的碗跌落,裂成三分!儘管媽媽說這青花碗用了多年,很不捨得。我表示深深歉意,但內心難以壓抑一股竊喜,這種下意識應該是由我知道舊瓷片可以用來砌馬賽克開始的吧!有時爸爸丟掉打破而又漂亮的碎片,我會生氣半天,好好的材料浪費了!

都說馬賽克是一種不環保的藝術,生生的把東西打碎了再砌回來,浪費源料與時間!然而想深一層,哪種藝術是環保的?任職文化記者時問藝術家們,藝術創作過程環不環保,大都不好意思的承認,真的有點不環保。有一位把畫畫在木板上的藝術家說,至少木板、顏料也不環保,不過,他會選擇有紀錄允許開墾的森林出品的木材,起碼知道不是過度砍伐。

如果真的要追求環保,馬賽克真的可以做到!底板就有不少選擇,例如卡板、酒箱木、舊傢俬、二手相框以至舊樂器。我有一個馬賽克結他,就是在工作室樓下拾來,這方面工廠大廈經常有意外收穫。

救世軍家品屋真是個寶藏,每次把一批舊衣物帶去放下,逛一圈就帶走更多淘到的寶物。有時是一把小提琴,有時是一個鐵藝小鳥,有時是一個典雅的相框,有時是一對古樸的燭台……這種隨機的緣份,就像上天無心的插柳,讓我靈感泉湧。

至於用來砌的馬賽克粒粒,陶瓷是最常見的,碗碟杯都行,還有就是玻璃製品,鈕扣、小珠飾、鏡片都行。

不過,環保舊物並非順手拈來即時可用,而是比起新的物件花費更多時間精力去處理。以前訪問過一位玻璃藝術家,他說好多人以為所有玻璃都可循環再用,於是有時熱心群眾山長水遠把那些裝豉油的瓶子帶給他再用。事實上不是所有玻璃都能用於藝術創作的再用上。

有一次偶然拾得一塊非常漂亮的木底板,自己拿着回到工作室,重得肩周炎也發作了,之後還要清潔打磨才可用。有時不小心買了中密度板或壓製板,更不能用了!舊瓷片的確好看,但切割難度更大,尤其是特別堅硬的青花瓷,在不破壞花或圖案的完整下又要砌成新的畫面,真的用好多力氣,有一次砌了一個青花瓷畫框,連心、肺、胸、背都在呼吸時疼痛不已。

所以朋友要送我打碎的瓷片,我也老實不客氣,要求先看看色彩質料是否適合自己才選用。一般來說,塑料的東西,因為不能持久,除非具有特別意義,又或質素特別上乘,否則都不會選用。

環保產品比較貴是值得尊重的,如果你遇到藝術作品是以環保材料、循環舊物製造,千萬別覺得太貴了,藝術家分分鐘耗盡了多信的心血精力去完成的!

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

