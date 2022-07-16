【Mosaic慢慢砌@iM網欄】隨機的緣份 環保的藝術

洗碗的時候不小心手一滑，拿著的碗跌落，裂成三分！儘管媽媽說這青花碗用了多年，很不捨得。我表示深深歉意，但內心難以壓抑一股竊喜，這種下意識應該是由我知道舊瓷片可以用來砌馬賽克開始的吧！有時爸爸丟掉打破而又漂亮的碎片，我會生氣半天，好好的材料浪費了！

都說馬賽克是一種不環保的藝術，生生的把東西打碎了再砌回來，浪費源料與時間！然而想深一層，哪種藝術是環保的？任職文化記者時問藝術家們，藝術創作過程環不環保，大都不好意思的承認，真的有點不環保。有一位把畫畫在木板上的藝術家說，至少木板、顏料也不環保，不過，他會選擇有紀錄允許開墾的森林出品的木材，起碼知道不是過度砍伐。

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如果真的要追求環保，馬賽克真的可以做到！底板就有不少選擇，例如卡板、酒箱木、舊傢俬、二手相框以至舊樂器。我有一個馬賽克結他，就是在工作室樓下拾來，這方面工廠大廈經常有意外收穫。

救世軍家品屋真是個寶藏，每次把一批舊衣物帶去放下，逛一圈就帶走更多淘到的寶物。有時是一把小提琴，有時是一個鐵藝小鳥，有時是一個典雅的相框，有時是一對古樸的燭台……這種隨機的緣份，就像上天無心的插柳，讓我靈感泉湧。

至於用來砌的馬賽克粒粒，陶瓷是最常見的，碗碟杯都行，還有就是玻璃製品，鈕扣、小珠飾、鏡片都行。

不過，環保舊物並非順手拈來即時可用，而是比起新的物件花費更多時間精力去處理。以前訪問過一位玻璃藝術家，他說好多人以為所有玻璃都可循環再用，於是有時熱心群眾山長水遠把那些裝豉油的瓶子帶給他再用。事實上不是所有玻璃都能用於藝術創作的再用上。

有一次偶然拾得一塊非常漂亮的木底板，自己拿着回到工作室，重得肩周炎也發作了，之後還要清潔打磨才可用。有時不小心買了中密度板或壓製板，更不能用了！舊瓷片的確好看，但切割難度更大，尤其是特別堅硬的青花瓷，在不破壞花或圖案的完整下又要砌成新的畫面，真的用好多力氣，有一次砌了一個青花瓷畫框，連心、肺、胸、背都在呼吸時疼痛不已。

所以朋友要送我打碎的瓷片，我也老實不客氣，要求先看看色彩質料是否適合自己才選用。一般來說，塑料的東西，因為不能持久，除非具有特別意義，又或質素特別上乘，否則都不會選用。

環保產品比較貴是值得尊重的，如果你遇到藝術作品是以環保材料、循環舊物製造，千萬別覺得太貴了，藝術家分分鐘耗盡了多信的心血精力去完成的！

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作者 _ 洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（ AIMC ）會員， 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

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