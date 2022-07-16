  • 29°C
香港時間 : 2022716日 (六) 09:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】隨機的緣份 環保的藝術

名人薈萃 09:02 2022/07/16

分享：

分享：

洗碗的時候不小心手一滑，拿著的碗跌落，裂成三分！儘管媽媽說這青花碗用了多年，很不捨得。我表示深深歉意，但內心難以壓抑一股竊喜，這種下意識應該是由我知道舊瓷片可以用來砌馬賽克開始的吧！有時爸爸丟掉打破而又漂亮的碎片，我會生氣半天，好好的材料浪費了！
都說馬賽克是一種不環保的藝術，生生的把東西打碎了再砌回來，浪費源料與時間！然而想深一層，哪種藝術是環保的？任職文化記者時問藝術家們，藝術創作過程環不環保，大都不好意思的承認，真的有點不環保。有一位把畫畫在木板上的藝術家說，至少木板、顏料也不環保，不過，他會選擇有紀錄允許開墾的森林出品的木材，起碼知道不是過度砍伐。

 

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

 

如果真的要追求環保，馬賽克真的可以做到！底板就有不少選擇，例如卡板、酒箱木、舊傢俬、二手相框以至舊樂器。我有一個馬賽克結他，就是在工作室樓下拾來，這方面工廠大廈經常有意外收穫。
救世軍家品屋真是個寶藏，每次把一批舊衣物帶去放下，逛一圈就帶走更多淘到的寶物。有時是一把小提琴，有時是一個鐵藝小鳥，有時是一個典雅的相框，有時是一對古樸的燭台……這種隨機的緣份，就像上天無心的插柳，讓我靈感泉湧。
至於用來砌的馬賽克粒粒，陶瓷是最常見的，碗碟杯都行，還有就是玻璃製品，鈕扣、小珠飾、鏡片都行。
不過，環保舊物並非順手拈來即時可用，而是比起新的物件花費更多時間精力去處理。以前訪問過一位玻璃藝術家，他說好多人以為所有玻璃都可循環再用，於是有時熱心群眾山長水遠把那些裝豉油的瓶子帶給他再用。事實上不是所有玻璃都能用於藝術創作的再用上。
有一次偶然拾得一塊非常漂亮的木底板，自己拿着回到工作室，重得肩周炎也發作了，之後還要清潔打磨才可用。有時不小心買了中密度板或壓製板，更不能用了！舊瓷片的確好看，但切割難度更大，尤其是特別堅硬的青花瓷，在不破壞花或圖案的完整下又要砌成新的畫面，真的用好多力氣，有一次砌了一個青花瓷畫框，連心、肺、胸、背都在呼吸時疼痛不已。
所以朋友要送我打碎的瓷片，我也老實不客氣，要求先看看色彩質料是否適合自己才選用。一般來說，塑料的東西，因為不能持久，除非具有特別意義，又或質素特別上乘，否則都不會選用。
環保產品比較貴是值得尊重的，如果你遇到藝術作品是以環保材料、循環舊物製造，千萬別覺得太貴了，藝術家分分鐘耗盡了多信的心血精力去完成的！

    點擊圖片放大

 

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

更多Mosaic慢慢砌@洪捷的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！


 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

最新專欄文章 更多

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】船上的珍寶 海鮮舫上的馬賽克
2022/06/29
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】船上的珍寶 海鮮舫上的馬賽克
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】是手工藝還是美術？馬賽克的定位
2022/06/18
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】是手工藝還是美術？馬賽克的定位
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】解開束縛 故宮文創
2022/06/04
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】解開束縛 故宮文創
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】小眾文化？ 國潮.漢服.經濟
2022/05/21
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】小眾文化？ 國潮.漢服.經濟
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】分分鐘內外脫軌 文化之都
2022/05/07
【Mosaic慢慢砌@iM網欄】分分鐘內外脫軌 文化之都
家具 食譜 家品 文娛藝術

下一篇文章

【細味醺徒@iM網欄】日圓跌破六算，黒龍性價比之龍！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【果粉注意】Apple Back to School 2022開學優惠 教育商店買Mac/iPad可慳2,300元 免費再送AirPods 2
【果粉注意】Apple Back to School 2022開學優惠 教育商店買Mac/iPad可慳2,300元 免費再送AirPods 2
【免費摩天輪】（附詳情）友邦香港7.22起一連10日 免費贈送「香港摩天輪」門票予全港市民
【免費摩天輪】（附詳情）友邦香港7.22起一連10日 免費贈送「香港摩天輪」門票予全港市民
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【示範單位】 NOVO LAND 兩房連裝修示範單位 玻璃兒童房增空間感 黃色及淡雅灰營造獨特氣息
【示範單位】 NOVO LAND 兩房連裝修示範單位 玻璃兒童房增空間感 黃色及淡雅灰營造獨特氣息
【內房危機】花旗料爛尾樓業主罷供潮 產生逾5600億人幣不良貸款 3隻內銀股風險較高
【內房危機】花旗料爛尾樓業主罷供潮 產生逾5600億人幣不良貸款 3隻內銀股風險較高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款