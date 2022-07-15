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【日圓滙價】日圓跌至139水平　每百日圓兌港元低見5.63關　財務大臣：必要時干預（不斷更新）

股市 19:14 2022/07/15

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日圓兌美元低見139水平，創廿年低，每百日圓兌港元低見5.63。日本財務大臣鈴木俊一表示，看到一些突然的走勢後，他正以更大的緊迫感觀察外滙市場，並表示關心背後的投機行為。

【15/7　19：11】日本財務大臣鈴木俊一說，貨幣跟隨基本面波動是很重要，必要時將就滙率採取適當行動，同時與海外同行保持溝通，過度、無序的滙率波動，會對經濟穩定產生負面影響。

日圓升0.1%，報138.81

瑞士百達：日圓的風險回報愈來愈吸引、料未來3個月回升至132水平

【日圓匯價】瑞士百達：日圓的風險回報愈來愈吸引、料未來3個月回升至132水平

【15/7　12：19】瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒表示，日圓的風險回報愈來愈有吸引力。

陸奕軒指出，過去半年，日圓因極寬鬆的貨幣政策而導致日圓走弱。可是，在隨着經濟前景的惡化應該會限制全球利率上升，可能為日元提供更有利的環境。此外，日本央行的超寬鬆貨幣政策令日圓疲弱，促使愈多日本家庭關注，生活成本上升成為一個熱門的政治問題 。當局可能通過直接干預外匯市場，決定打擊日元大幅貶值，亦不應排除日本央行也有可能在政治壓力下改變其超寬鬆貨幣政策。

陸奕軒表示，該行預料在日本央行行長黑田東彥將於明年4月卸任後，日本央行對通脹目標2%會出現變化 。該行對日圓持正面看法，預計未來3個月日圓兌美元回升至132水平，未來6、12個月分別升回126及120水平。

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