  • 27°C
香港時間 : 2022810日 (三) 21:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓滙價】日圓大反彈2%　兌港元撲6算關（不斷更新）

股市 20:52 2022/08/10

分享：

分享：

美國通脹壓力回落，由9.1%跌至8.5%，急加息預期降溫，資金或撤出美元及美債市場，美滙指數跌1.3%，下試105關，日圓大反彈，急升1.8%，高見132.69，日圓兌港元高見5.9，上望6算關口。

美國勞工數據佳美滙急升 日圓升穿135、兌港元跌至5.8

【5/8　22：37】美國周五（8月5日）公布勞工數據佳，市場估計聯儲局加息空間大增，以壓抑通脹，預期儲局將可加息0.75厘，美滙指數在經濟數據公布後升穿106水平，兌日圓周五下午5時仍然在133關口爭持，至晚上10時已突破135水平，每百日圓兌港元報5.8。

市場避險情緒回落日圓回落

【3/8　15：00】日圓匯價回軟，美國眾議會議長佩洛西周二晚抵達台灣，並在今早會見蔡英文，內地雖然多次嚴詞斥責佩洛西行為，並多次不同反制措施，但雙方至今軍事上保持克制，市場避險情緒回落，令日圓匯價重回台海緊張氣氛前。至周三（8月3日）下午3時，每百日圓兌港元報5.87，較昨日即市高位「6算」回軟2%。

美元兌日圓最新報133.18，較昨日130水平回軟。

從日圓低位曾見139水平，日圓匯價近期短線走強原因包括：（1）美國經濟數據轉弱，市場對聯儲局加息預期降溫，縮小美國與日本息差；（2）日圓累計跌幅太多，為對沖基金帶來挾倉機會；（3）亞洲區內地緣政治危機。

台灣局勢緊張觸發避險需求，每百日圓兌港元曾見「6算」可見【下一頁】

日圓一度升穿133關、每百日圓兌港元曾重上5.9水平 雙雙創逾一個月高

【29/7　22：41】美國即使連續第二次加息0.75厘，並會按計劃在9月加碼縮減資產負債表，每月縮減上限將增至950億美元，惟在主席鮑威爾拒評論加息路徑後，美元自高位回落，現處106水平。

日圓兌美元旋即走高，連續兩日大彈，最多升1.3%，升至132.51，每百日圓兌港元亦重上5.9水平。最新升0.3%，報133.91，每百日圓兌港元為5.86。

此前，瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒表示，日圓的風險回報愈來愈有吸引力。陸奕軒指出，過去半年，日圓因極寬鬆的貨幣政策而導致日圓走弱。可是，在隨着經濟前景的惡化應該會限制全球利率上升，可能為日元提供更有利的環境。他對日圓持正面看法，預計未來3個月日圓兌美元回升至132水平，未來6、12個月分別升回126及120水平。

日圓重上135 交易員暫不押注儲局激進加息

【28/7　19：17】美國聯儲局加息0.75厘後，口風偏鴿，美滙上升的壓力大減，不過，當歐洲前景續差，歐元下跌，升值的壓力隨時轉至日圓，日圓最新升0.7%，重上135水平，兌港元升至5.79。

分析指出，交易員下調了對聯儲會將激進加息的押注，減低息差壓力。鮑威爾對未來利率指引未如以往明確後，美債息下跌，市場視為在經濟有放緩先兆下，央行正轉向略微鴿派的跡象。

日圓兌港元8月或見5.34

【22/7　22：51】歐洲央行加息半厘，高於市場預期的加息25點子，即主要再融資利率由零上調至0.5厘，邊際借貸利率由0.25厘上調至0.75厘，存款授信額度利率由負0.5厘上調至零，告別負利率時代。

恒生銀行 （00011） 首席市場策略員溫灼培表示，相信11月美國中期選舉前，美元因聯儲局續加息而維持強勢，故歐央行今次加息，歐元只會「死貓彈」，兌美元難彈上1.03，且料反彈過後再回落，未來6個月或見0.96。另一方面，英國通脹高企，打擊國民消費意欲，他相信英鎊兌美元會逐步下試往1.15。溫指，由於歐洲加息而脫離負利率，日圓仍然負息，相信交易員會湧往日圓進行套息交易，不利日圓走勢。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，日美息差料再拉闊，美元兌日圓短線或升至介乎140至141，一旦聯儲預告9月持續加息75基點，8月更有機會見147水平（即港滙仍為7.85兌一美元，日圓兌港元為5.34算）。

日本央行議息維持利率不變、續以寬鬆政策穩定通脹

【21/7　11：34】日本央行公布，決定將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。央行行長黑田東彥表示，目前根本未有考慮加息，亦沒有計劃擴大收益率曲綫控制（YCC）0.25%的上限範圍，會繼續以寬鬆政策穩定通脹。每百日圓兌港元現見5.67。

日央行預計，短期和長期政策利率，將維持在「目前或更低」的水平，重申4月份的市場操作指導，每個工作日以0.25%的水平買入10年期日本國債，根據需要採取更多寬鬆措施，同時關注疫情對經濟的影響。

日圓跌至139水平 每百日圓兌港元低見5.63關 財務大臣：必要時干預

【15/7　19：11】日本財務大臣鈴木俊一表示，看到一些突然的走勢後，他正以更大的緊迫感觀察外滙市場，並表示關心背後的投機行為。鈴木俊一說，貨幣跟隨基本面波動是很重要，必要時將就滙率採取適當行動，同時與海外同行保持溝通，過度、無序的滙率波動，會對經濟穩定產生負面影響。

日圓升0.1%，報138.81

瑞士百達：日圓的風險回報愈來愈吸引、料未來3個月回升至132水平

【日圓匯價】瑞士百達：日圓的風險回報愈來愈吸引、料未來3個月回升至132水平

【15/7　12：19】瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒表示，日圓的風險回報愈來愈有吸引力。

陸奕軒指出，過去半年，日圓因極寬鬆的貨幣政策而導致日圓走弱。可是，在隨着經濟前景的惡化應該會限制全球利率上升，可能為日元提供更有利的環境。此外，日本央行的超寬鬆貨幣政策令日圓疲弱，促使愈多日本家庭關注，生活成本上升成為一個熱門的政治問題 。當局可能通過直接干預外匯市場，決定打擊日元大幅貶值，亦不應排除日本央行也有可能在政治壓力下改變其超寬鬆貨幣政策。

陸奕軒表示，該行預料在日本央行行長黑田東彥將於明年4月卸任後，日本央行對通脹目標2%會出現變化 。該行對日圓持正面看法，預計未來3個月日圓兌美元回升至132水平，未來6、12個月分別升回126及120水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

相關文章：

【日圓走勢】日圓跌穿139水平、每百日圓兌港元低見5.64　日本內閣官員：對日圓快速貶值感憂慮

【日圓走勢】日圓跌至137水平、每百日圓兌港元見5.7算　美日兩國財長稱匯率波動構成風險、將在適當時候合作

【安倍晉三身亡】重溫安倍晉三的「安倍經濟學」三支箭　推QQE令日圓大幅貶值、成功令通脹負轉正

編輯：譚志偉

外滙 貨幣政策 日本 日圓

上一篇文章

【百年誌慶】信銀國際推「百年有禮」公眾活動　送出1500份禮品

下一篇文章

【港股夜期】憧憬美國放緩加息步伐　夜期升227點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　公司確認僅將中概股ADR轉倉香港（第二版）
【阿里巴巴9988】早期股東Baillie Gifford大手減持阿里巴巴？　公司確認僅將中概股ADR轉倉香港（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【港元滙價】港滙升至7.8471　憧憬港美息差壓力紓緩（不斷更新）
【港元滙價】港滙升至7.8471　憧憬港美息差壓力紓緩（不斷更新）
【港股夜期】憧憬美國放緩加息步伐　夜期升227點（不斷更新）
【港股夜期】憧憬美國放緩加息步伐　夜期升227點（不斷更新）
【颱風消息】天文台已除下所有風球　本港間中仍有驟雨及狂風
【颱風消息】天文台已除下所有風球　本港間中仍有驟雨及狂風
【美股期貨】美通脹壓力紓緩　納指期貨升2%　美滙指數跌1.1%（不斷更新）
【美股期貨】美通脹壓力紓緩　納指期貨升2%　美滙指數跌1.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款