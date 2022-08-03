【日圓滙價】日圓回落至133、兌港元跌至5.87　佩洛西訪台灣、內地行動未令市場恐慌（不斷更新）

日圓匯價回軟，美國眾議會議長佩洛西周二晚抵達台灣，並在今早會見蔡英文，內地雖然多次嚴詞斥責佩洛西行為，並多次不同反制措施，但雙方至今軍事上保持克制，市場避險情緒回落，令日圓匯價重回台海緊張氣氛前。至周三（8月3日）下午3時，每百日圓兌港元報5.87，較昨日即市高位「6算」回軟2%。

美元兌日圓最新報133.18，較昨日130水平回軟。

從日圓低位曾見139水平，日圓匯價近期短線走強原因包括：（1）美國經濟數據轉弱，市場對聯儲局加息預期降溫，縮小美國與日本息差；（2）日圓累計跌幅太多，為對沖基金帶來挾倉機會；（3）亞洲區內地緣政治危機。

日圓一度升穿133關、每百日圓兌港元曾重上5.9水平 雙雙創逾一個月高

【29/7 22：41】美國即使連續第二次加息0.75厘，並會按計劃在9月加碼縮減資產負債表，每月縮減上限將增至950億美元，惟在主席鮑威爾拒評論加息路徑後，美元自高位回落，現處106水平。

日圓兌美元旋即走高，連續兩日大彈，最多升1.3%，升至132.51，每百日圓兌港元亦重上5.9水平。最新升0.3%，報133.91，每百日圓兌港元為5.86。

此前，瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒表示，日圓的風險回報愈來愈有吸引力。陸奕軒指出，過去半年，日圓因極寬鬆的貨幣政策而導致日圓走弱。可是，在隨着經濟前景的惡化應該會限制全球利率上升，可能為日元提供更有利的環境。他對日圓持正面看法，預計未來3個月日圓兌美元回升至132水平，未來6、12個月分別升回126及120水平。

日圓重上135 交易員暫不押注儲局激進加息

【28/7 19：17】美國聯儲局加息0.75厘後，口風偏鴿，美滙上升的壓力大減，不過，當歐洲前景續差，歐元下跌，升值的壓力隨時轉至日圓，日圓最新升0.7%，重上135水平，兌港元升至5.79。

分析指出，交易員下調了對聯儲會將激進加息的押注，減低息差壓力。鮑威爾對未來利率指引未如以往明確後，美債息下跌，市場視為在經濟有放緩先兆下，央行正轉向略微鴿派的跡象。

日圓兌港元8月或見5.34

【22/7 22：51】歐洲央行加息半厘，高於市場預期的加息25點子，即主要再融資利率由零上調至0.5厘，邊際借貸利率由0.25厘上調至0.75厘，存款授信額度利率由負0.5厘上調至零，告別負利率時代。

恒生銀行 （00011） 首席市場策略員溫灼培表示，相信11月美國中期選舉前，美元因聯儲局續加息而維持強勢，故歐央行今次加息，歐元只會「死貓彈」，兌美元難彈上1.03，且料反彈過後再回落，未來6個月或見0.96。另一方面，英國通脹高企，打擊國民消費意欲，他相信英鎊兌美元會逐步下試往1.15。溫指，由於歐洲加息而脫離負利率，日圓仍然負息，相信交易員會湧往日圓進行套息交易，不利日圓走勢。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，日美息差料再拉闊，美元兌日圓短線或升至介乎140至141，一旦聯儲預告9月持續加息75基點，8月更有機會見147水平（即港滙仍為7.85兌一美元，日圓兌港元為5.34算）。

日本央行議息維持利率不變、續以寬鬆政策穩定通脹

【21/7 11：34】日本央行公布，決定將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。央行行長黑田東彥表示，目前根本未有考慮加息，亦沒有計劃擴大收益率曲綫控制（YCC）0.25%的上限範圍，會繼續以寬鬆政策穩定通脹。每百日圓兌港元現見5.67。

日央行預計，短期和長期政策利率，將維持在「目前或更低」的水平，重申4月份的市場操作指導，每個工作日以0.25%的水平買入10年期日本國債，根據需要採取更多寬鬆措施，同時關注疫情對經濟的影響。

日圓跌至139水平 每百日圓兌港元低見5.63關 財務大臣：必要時干預

【15/7 19：11】日本財務大臣鈴木俊一表示，看到一些突然的走勢後，他正以更大的緊迫感觀察外滙市場，並表示關心背後的投機行為。鈴木俊一說，貨幣跟隨基本面波動是很重要，必要時將就滙率採取適當行動，同時與海外同行保持溝通，過度、無序的滙率波動，會對經濟穩定產生負面影響。

日圓升0.1%，報138.81

瑞士百達：日圓的風險回報愈來愈吸引、料未來3個月回升至132水平

▲ 【日圓匯價】瑞士百達：日圓的風險回報愈來愈吸引、料未來3個月回升至132水平

【15/7 12：19】瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒表示，日圓的風險回報愈來愈有吸引力。

陸奕軒指出，過去半年，日圓因極寬鬆的貨幣政策而導致日圓走弱。可是，在隨着經濟前景的惡化應該會限制全球利率上升，可能為日元提供更有利的環境。此外，日本央行的超寬鬆貨幣政策令日圓疲弱，促使愈多日本家庭關注，生活成本上升成為一個熱門的政治問題 。當局可能通過直接干預外匯市場，決定打擊日元大幅貶值，亦不應排除日本央行也有可能在政治壓力下改變其超寬鬆貨幣政策。

陸奕軒表示，該行預料在日本央行行長黑田東彥將於明年4月卸任後，日本央行對通脹目標2%會出現變化 。該行對日圓持正面看法，預計未來3個月日圓兌美元回升至132水平，未來6、12個月分別升回126及120水平。

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編輯：譚志偉