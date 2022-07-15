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【日圓匯價】日圓跌至139水平、每百日圓兌港元低見5.63關　瑞士百達：日圓的風險回報愈來愈吸引、料未來3個月回升至132水平

股市 12:19 2022/07/15

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【日圓匯價】日圓跌至139水平、每百日圓兌港元低見5.63關　瑞士百達：日圓的風險回報愈來愈有吸引力、料未來3個月回升至132水平

日圓兌美元跌至139水平，創廿年低，每百日圓兌港元低見5.63。瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒表示，日圓的風險回報愈來愈有吸引力。

陸奕軒指出，過去半年，日圓因極寬鬆的貨幣政策而導致日圓走弱。可是，在隨着經濟前景的惡化應該會限制全球利率上升，可能為日元提供更有利的環境。此外，日本央行的超寬鬆貨幣政策令日圓疲弱，促使愈多日本家庭關注，生活成本上升成為一個熱門的政治問題 。當局可能通過直接干預外匯市場，決定打擊日元大幅貶值，亦不應排除日本央行也有可能在政治壓力下改變其超寬鬆貨幣政策。

陸奕軒表示，該行預料在日本央行行長黑田東彥將於明年4月卸任後，日本央行對通脹目標2%會出現變化 。該行對日圓持正面看法，預計未來3個月日圓兌美元回升至132水平，未來6、12個月分別升回126及120水平。

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