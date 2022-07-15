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【黑客入侵】記者成黑客攻擊目標　遭竊取數據及追踪位置

科技 12:34 2022/07/15

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根據Proofpoint報告，黑客的APT行動是互相獨立，但共同目標是針對記者，而且攻擊手法相似。（法新社）

定向威脅攻擊（Advanced Persistent Threat, APT）是一種由龐大且有組織的黑客團隊，針對特定對象進行持續網絡攻擊的手段。網絡安全公司Proofpoint報告指出，由2021年初起，來自中國、北韓、伊朗和土耳其的黑客團隊，加強了對全球記者進行APT攻擊，並會竊取其數據，甚至追踪身處的地理位置。

【網絡安全】聯想手提電腦爆安全漏洞　涉及70多款型號

根據Proofpoint報告，黑客的APT行動是互相獨立，但共同目標是針對記者，而且攻擊手法相似，同樣會將電郵和社交媒體賬戶，作為網絡間諜活動中的網絡釣魚目標。

冒充記者   進行網絡釣魚

Proofpoint表示，黑客會冒充成同業記者進行網絡釣魚，目的是獲取憑證、竊取對特定政權有幫助的數據，以及對記者進行數碼監控。此外，這些攻擊通常涉及社會工程（social engineering），以降低目標的警惕性，從而哄騙他們在其個人數碼設備上下載和執行各種惡意程式。

【黑客入侵】報告：60%教育機構去年遭勒索軟件攻擊　5招部署防禦

黑客會透過各種社交媒體平台發送電郵和訊息，當中內容與記者的政治焦點領域有關，從而吸引點擊，使他們踏入網絡釣魚的陷阱。

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責任編輯：陳卓賢

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