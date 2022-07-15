【泰加清盤】泰加保險遭接管經理德勤提出清盤呈請　資不抵債股東未注資、淨負債達5.3億元

保監局周五宣佈，委任接管泰加保險有限公司的經理德勤已對泰加提出清盤呈請，聆訊被安排於9月21日進行。保監局發言人指，過去6個月努力嘗試取回屬於泰加的資金，並多次要求股東控權人注資，令公司達到最低償付能力標準，但均未能得到正面回應。泰加現已違反法定監管要求，資不抵債。在這背景下，德勤有責任對泰加提出清盤呈請。

泰加目前有17.1億元總負債

據德勤數字，泰加目前有17.1億元總負債，當中約16億元屬保單價值，亦即保單持有人可能的索償。至於泰加所持資產則只有11.8億元，意味其淨負債達5.3億元。

泰加目前有約3萬張保單正在服務，當中絕大部份即約21500張為汽車保險，當中的士保險達5200張，也有1400張小巴保險保單。此外，保單中也有少數勞保、家居保險。德勤已將近5000張泰加之前到期但未獲續保之的士保險保單，經中央分流機制轉屆予其他保險公司，德勤亦會對泰加的小巴保單按同一機制處理。

泰加仍有約3萬張保單正在服務

至於未到期的泰加保單，香港汽車保險局（MIB）和保險公司（僱員補償）無力償債管理局（ECIIB）將負責處理汽車第三者保險和僱員補償保險索償（估計佔泰加保險負債約94%），其他保險賠償（估計佔泰加保險負債約6%）將由泰加在相關法例許可下自行處理。

負責泰加接管事務的德勤‧關黃陳方會計師行黎嘉恩表示，按目前情況，一筆由泰加存放、以保監局名義託管的2.5億港元法定存款，加上泰加預期可變現的資產，以及由MIB和ECIIB管理的兩個無償付能力賠償基金，應該足夠支付所有有效索償和預計的保險負債。

保監局強調，泰加保單持有人不用擔心因清盤而失去保障，如有索償仍可循正常程序向泰加申索，再由泰加職員負責分流。儘管經理已提出呈請將泰加清盤，保監局稱泰加尚未到期的保單將繼續生效，直至相關保單按相關條款終止或到期。不過，倘投保人選擇退保，則可於泰加清盤後獲退還保費。

調查資料已轉交商罪科

保監局行政總監張雲正稱，保監局在對泰加的調查期間與證監會有聯動，保監局已將調查所得資料轉交警方商業罪案調查科，警方本身亦有向泰加進行調查。

泰加2020年將約12億元的存款存放於前身為灝天金融的Nerico Brothers Limited（NBL），有傳該筆資金被投資在泰加時任主席吳宇為董事的基金，但泰加堅稱存入NBL的資金乃以現金形式存放，僅用於進行現貨外幣買賣，又指NBL為泰加及安山的獨立第三方。德勤在接管泰加後向NBL追款不果，早前入稟高等法院提出將NBL清盤。該筆款項至今仍未全數追回，黎嘉恩指有關款項已被人轉移至NBL以外地方。

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