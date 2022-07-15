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【泰加亂局】泰加保險遭提出清盤呈請　保監局稍後舉行記者會交代詳情

Hot Talk 12:06 2022/07/15

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保監局周五宣佈，委任的經理對泰加保險有限公司提出清盤呈請。

保監局指，清盤呈請是行使了《保險業條例》（第 41章）附表7之下的權力，對根據《保險業條例》和 《公司（清盤及雜項條文）條例》（第 32章），被視為無力償債的泰加保險提出清盤呈請。

保監局又宣告，泰加因其負債而不能繼續其業務以啟動香港汽車保險局（MIB）及保險公司（僱員補償）無力償債管理局（ECIIB）管理的無償付能力賠償基金計劃。就《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）而言，泰加無能力償付其債項; 而根據《保險業條例》，泰加亦被視為無能力償付債項。

儘管經理已提出呈請將泰加清盤，保監局稱泰加尚未到期的保單將繼續生效，直至相關保單按相關條款終止或到期。

曾是的士保險界龍頭的泰加保險去年底突宣佈退出的士保險，保監局今年1月初委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒為經理，接管泰加所有事務及資產，原因是發現泰加的投資活動和資金調配可能違反《保險業條例》（第41章）下的法定要求，又指其企業管治出現缺失。

泰加今年內已多次宣布未能為到期的的士保單安排續保，德勤最新評估經營及財務狀況後宣布後，已於7月4日起泰加將暫停為2022年8月或以後到期保單安排續保，包括的士及非的士保單。

泰加保險有限公司是上市但正被停牌的泰加保險（控股） 有限公司 （06161） 之全資附屬公司。

相關文章：

【泰加亂局】泰加保險「終極」停續的士保險　接管方德勤：暫停8月或以後所有到期保單續保

【的士保險】泰加未能為8月到期的士保險續保　母公司股份1月初起停牌至今

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