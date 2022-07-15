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【泰加亂局】泰加保險遭德勤提出清盤呈請　資不抵債股東未注資、淨負債達5.3億元

Hot Talk 16:15 2022/07/15

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【泰加亂局】泰加保險遭德勤提出清盤呈請　資不抵債股東未注資、淨負債達5.3億元

保監局周五宣佈，委任的經理德勤對泰加保險有限公司提出清盤呈請。保監局指，清盤呈請是行使了《保險業條例》（第 41章）附表7之下的權力，對根據《保險業條例》和 《公司（清盤及雜項條文）條例》（第 32章），被視為無力償債的泰加保險提出清盤呈請。

保監局及經理人表示，曾嘗試要求泰加控股人注資，令泰加符合最低償付能力，惟一直未有正面回應，因而提出清盤呈請。

泰加目前有17.1億元總負債

據德勤數字，泰加目前有17.1億元總負債，當中約16億涉及保單持有人可能的索償，至於資產則只有11.8億元，意味其淨負債達5.3億元。

泰加目前有3萬張保單正在服務

泰加目前有3萬張保單正在服務，當中96%為汽車保險，當中的士保險達5200張，也有1400張小巴保險保單。此外，保單中也有少數勞保、家居保險。

保監局強調，泰加保單持有人不用擔心因清盤而失去保障，如有索償仍可循正常程序向泰加申索。儘管經理已提出呈請將泰加清盤，保監局稱泰加尚未到期的保單將繼續生效，直至相關保單按相關條款終止或到期。

相關文章：

【泰加亂局】泰加保險「終極」停續的士保險　接管方德勤：暫停8月或以後所有到期保單續保

【的士保險】泰加未能為8月到期的士保險續保　母公司股份1月初起停牌至今

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保險公司 泰加保險（06161） 德勤

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