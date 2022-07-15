  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (五) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【泰加亂局】保監局對泰加保險提出清盤呈請　稍後舉行記者會交代詳情

Hot Talk 12:06 2022/07/15

分享：

分享：

保監局對泰加保險提出清盤呈請。

保監局周五宣佈，對泰加保險有限公司提出清盤呈請，稍後舉行記者會交代詳情。保監局指，清盤呈請是行使了《保險業條例》（第 41章）附表7之下的權力，對根據《保險業條例》和 《公司（清盤及雜項條文）條例》（第 32章），被視為無力償債的泰加保險提出清盤呈請。保監局將於今日下午2時半舉行記者會，向公眾交代事件。

曾是的士保險界龍頭的泰加保險去年底突宣佈退出的士保險，保監局今年1月初委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒為經理，接管泰加所有事務及資產，原因是發現泰加的投資活動和資金調配可能違反《保險業條例》（第41章）下的法定要求，又指其企業管治出現缺失。

泰加今年內已多次宣布未能為到期的的士保單安排續保，德勤最新評估經營及財務狀況後宣布後，已於7月4日起泰加將暫停為2022年8月或以後到期保單安排續保，包括的士及非的士保單。

泰加保險有限公司是上市但正被停牌的泰加保險（控股） 有限公司 （06161） 之全資附屬公司。

相關文章：

【泰加亂局】泰加保險「終極」停續的士保險　接管方德勤：暫停8月或以後所有到期保單續保

【的士保險】泰加未能為8月到期的士保險續保　母公司股份1月初起停牌至今

開啟hket App，閱讀全文
保險公司 泰加保險（06161） 德勤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）
【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）
【億萬富翁】比爾蓋茨聲言將捐出全副身家、退出富豪榜　今月即捐200億美元
【億萬富翁】比爾蓋茨聲言將捐出全副身家、退出富豪榜　今月即捐200億美元
【恒指夜期+ADR】阿里傳遭上海當局約談　阿里美股低港6.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里傳遭上海當局約談　阿里美股低港6.3%（不斷更新）
【日圓走勢】日圓跌穿139水平、每百日圓兌港元低見5.64　日本內閣官員：對日圓快速貶值感憂慮
【日圓走勢】日圓跌穿139水平、每百日圓兌港元低見5.64　日本內閣官員：對日圓快速貶值感憂慮
【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理
【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理
【美股收市】道指收跌142點 曾瀉628點 納指倒升 油價跌幅收窄
【美股收市】道指收跌142點 曾瀉628點 納指倒升 油價跌幅收窄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款