【泰加亂局】保監局對泰加保險提出清盤呈請　稍後舉行記者會交代詳情

▲ 保監局對泰加保險提出清盤呈請。

保監局周五宣佈，對泰加保險有限公司提出清盤呈請，稍後舉行記者會交代詳情。保監局指，清盤呈請是行使了《保險業條例》（第 41章）附表7之下的權力，對根據《保險業條例》和 《公司（清盤及雜項條文）條例》（第 32章），被視為無力償債的泰加保險提出清盤呈請。保監局將於今日下午2時半舉行記者會，向公眾交代事件。

曾是的士保險界龍頭的泰加保險去年底突宣佈退出的士保險，保監局今年1月初委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒為經理，接管泰加所有事務及資產，原因是發現泰加的投資活動和資金調配可能違反《保險業條例》（第41章）下的法定要求，又指其企業管治出現缺失。

泰加今年內已多次宣布未能為到期的的士保單安排續保，德勤最新評估經營及財務狀況後宣布後，已於7月4日起泰加將暫停為2022年8月或以後到期保單安排續保，包括的士及非的士保單。

泰加保險有限公司是上市但正被停牌的泰加保險（控股） 有限公司 （06161） 之全資附屬公司。

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