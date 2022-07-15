希臘奇招谷旅遊 邀德國人去當地度假慳錢抗通脹

俄羅斯近期大幅削減對德國的天然氣供應量，德國今年冬天恐陷入能源危機，天然氣費用料大幅飆升6倍。希臘官員就以奇招催谷旅遊業，邀請德國退休人士或飽受通脹困擾的家庭去希臘度假過冬，逃避德國高昂的暖氣費及生活開支。

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希臘旅遊部長基基利亞斯（Vasilis Kikilias）接受德媒《圖片報》（Bild）訪問，稱歡迎德國民眾秋冬到希臘度假，體驗地中海地區的冬天。

他表示德國人來到當地，可感受希臘式的熱情好客、溫暖的天氣及高水平服務。

基基利亞斯表示，希臘今次要庇護德國人避過生活成本危機，以感謝德國納稅人曾經協助希臘人擺脫2008年金融危機。

希臘港口城市干尼亞（Chania）市長希曼迪拉基西（Panagiotis Simandirakis）也呼籲德國人到希臘過冬。他指希臘的冬天只會持續兩個月，而且當地的屋租、咖啡及麵包等物價遠低於德國。

德國有部分退休人士認為希臘政府的提議非常有用，可能到希臘度假的開支比起留在家中更低，因此會計算一下開支再考慮是否到希臘過冬。

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而德國旅行社協會VUSR早於5月建議，政府可考慮向前往氣候較溫暖地區的民眾，提供每人500歐元（約3,940港元）的假期補貼。

根據民調機構Civey進行的一項調查，約三分之二的受訪德國人擔心今年冬天會出現天然氣短缺的困境。

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責任編輯：鄭錦玲