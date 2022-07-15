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【疫下營商】特色養生館裝潢服務吸客　重視打卡惟憂防疫變化

商業 11:42 2022/07/15

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近年市民對按摩養生館需求增加，有不少特色裝潢的店舖開業。(受訪者圖片)

疫情下港人無法外遊加上生活壓力大，令近年對按摩養生館需求增加，有不少特色店舖開業，受訪市民表示會留意光顧，減壓之餘亦不忘「打卡」拍照。有商戶表示生意大概回復至去年底水平，但面對通脹營運壓力和擔心疫情變化。

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位於何文田的「松·足浴養生」有日系裝潢，負責人Grace表示在疫情初期開業，大眾對衛生要求更高，店舖主打服務之餘，裝潢與舊式按摩店不同，讓客人感安心兼具性價比，生意算是不錯，但第五波疫情停業打擊亦大。Grace稱4月底按摩店重開後客人反應理想，生意表現跟去年底相若，更逆市擴充加設蒸身及手作美容服務。

長洲小店「足願平安」以民宿風裝潢及寵物友善為賣點，結合蒸浴服務及養生產品零售，負責人Lama表示希望介紹茶與養生概念給客人。早前第五波疫情停業下只可維持零售，復業後加推優惠重新起步，生意約回到去年底8成左右。他又注意到疫苗通行證的3針要求，加上娛樂埸所重開令選擇增加，店舖位處離島對近期人流稍有影響。

西貢「八古」綜合輕食、按摩及水療服務吸客，有朱赤色系沖繩風格裝潢，於重開處所後試業及開張，負責人Tony表示店舖位處郊野邊陲，要讓客人前來感到值回票價及逗留較久，以渡假感覺提供多重享受可「打卡」消閒，兼附近居民亦能不假外求，預約反應不俗。

客人「打卡」谷宣傳

受訪特色養生館在都裝潢花心思，希望客人更感放鬆舒適，亦能增加社交媒體上載「打卡照」的宣傳機會。商戶皆表示社交媒體曝光甚重要，僅次於客人口碑。足願平安亦有跟其他長洲小店合作增加曝光率，八古則計劃與鄰近酒店合作引流客人。

但通脹持續，受訪商戶皆感到經營壓力，松·足浴養生稱營運成本上升1至2成，而足願平安則形容有近1成半升幅，比如運費等有明顯增加。受訪商戶坦言有一定壓力，但顧慮到剛復業，希望和大眾共渡時艱，盡量吸收成本不加價。對於近日疫情有變化，八古坦言業界位置被動，松·足浴養生認為見步行步，足願平安則抱正面心態，相信可安然渡過。

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記者:王浩賢

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