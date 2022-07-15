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【投行業績】瑞銀花旗等投行亞洲區財富管理業務收入　傳上半年將錄雙位數百分比跌幅

股市 11:34 2022/07/15

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瑞銀花旗等投行亞洲區財富管理業務收入，傳上半年將錄雙位數百分比跌幅。

外電引述消息指，瑞銀及花旗（美：C）的亞洲區財富管理業務收入上半年將錄雙位數百分比跌幅，又估計已在上月警告次季盈利受累客戶活動減少的瑞信，財富管理業務收入亦將錄類似跌幅。

報導指，中國大範圍地加強規管各行各業，導致上述外資投行亞洲區客戶蒙受投資損失，並因而減少交易活動。消息又指，瑞信已給予亞洲區客戶經理更多時間達成該行設下的收入目標，因疫情導致市況受影響之餘，旅遊限制持續也意味客戶經理難以與客戶進行面對面溝通。

與瑞士的私人銀行家不同，當地投銀主要是為富裕階層管理財富，並從中收取固定服務費，本港與新加坡的私人銀行家表示，兩地亞洲業務收入極依賴客戶頻繁交易。原因在於亞洲區的財富掌握在創業者手上，而這類人士熱衷於自行交易；反觀歐洲，當地財富則由第二及第三代繼承人掌控，這些「富二代」及「富三代」的目標僅僅是保存財富。基於上述原因，在市況惡化時，投行於亞洲區的交易費用亦往往大受衝擊。

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