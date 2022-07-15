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【券商點睇】持續消化未來潛在政策風險 思摩爾海外市場確定性高

股樓投資 12:08 2022/07/15

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信達證券指出，自2021年下半年監管及疫情的擾動，思摩爾（06969）承壓，但隨著內銷壓力消化、外銷確定性強化，成長有望持續改善。短期看，內銷佔比已顯著回落至27%，持續消化未來潛在政策風險。長期看，內銷產品國標規範，生產持牌照經營，利於向先進產能集中。同時，以歐美為主的全球電子煙市場持續高速增長，預計美國電子煙市場的競爭格局或將優化，公司外銷成長確定性有望進一步強化。

【同場加映】溫股知新：琴日下跌六百點 今日教你可以點

另一方面，思摩爾的產能有序投放，目前在國內擁有15個生產基地，ODM業務年設計產能達25.8億標準單位，公司預計新建江門一期基地將於2022年下半年投產，新增產能超過每年10億單位；自動化產綫於2021年投入使用，隨着產能爬坡有效降低人工成本持續優化毛利率。

【延伸閱讀】下半年展望：星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股，請按【見下頁

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該行認為，思摩爾依托製造能力有序擴張與研發優勢不斷積累，將持續鞏固全球霧化科技龍頭領先地位。隨着內銷影響逐步消化，海外成長確定性增強，預計公司中長期在全球霧化設備行業的份額有望持續提升，保持較強勁增長，2022至2024年收入增速分別為1.4%、27.8%、26.8%；目前股價對應2022年市盈率為30倍，首次覆蓋給予「增持」評級。

【同場加映】青姐話：美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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撰文：林衛

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思摩爾國際（06969） 增持 港股

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