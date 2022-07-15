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【騰訊700】騰訊跌穿330元價位　近2000買盤排隊撈貨一沖即散

股市 13:41 2022/07/15

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【騰訊700】騰訊跌逾1%跌穿330元價位　近2000買盤排隊撈貨一沖即散

騰訊 （00700） 自6月27日公布南非傳媒集團Naspers及旗下Prosus決定逐步沽出持股後，騰訊走勢反覆向下。騰訊股價今早跌逾1%，近2000個買盤於騰訊330元排隊撈底，惟11時過後騰訊股價跌穿330元，意味近2000買盤一沖即散。其後投資者再於328元及325元分別排出「千人操」買盤，惟再度沖散。

騰訊午後跌3%，低見324.8元。

早上11時13分，騰訊於330元的價位合共排出1900個買盤，涉58.6萬股或1.9億元。

早上11時44分，騰訊跌近2%低見328元，投資者再於328元價位排出1000個買盤。

騰訊午後跌幅擴大至逾2%，投資者再接再勵，於325元價位排出「千人操」買盤，涉23.7萬股。

騰訊股價自Naspers預告減持後，股價由400.2元高位向下，至今累跌逾18%。

【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股

【騰訊700】騰訊慘遭南非大股東Naspers 預告持續減持　分析料短期投資氣氛受損、「反口」令市場更感負面　一文看清券商最新看法

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700）

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