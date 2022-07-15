【加密寒冬】NFT需求急跌　NFT交易平台OpenSea裁減20%員工

▲ OpenSea在過去一個月的銷售額減少了一半，其市場上NFT的平均價格下降近40%。（法新社）

近期數碼資產價格持續暴跌，市場對非同質化代幣（NFT）的需求亦急劇下降。全球最大的NFT交易平台OpenSea宣布，將裁減約20%員工，並警告全球經濟將出現長期衰退。

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OpenSea行政總裁Devin Finzer在Twitter上宣布裁員消息，並警告說，在加密貨幣價格崩潰和更廣泛的經濟不穩定中，全球將出現長期的經濟衰退。根據LinkedIn的數據，OpenSea共有769名員工，此次裁員將刪減150多個職位。

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Finzer亦表示會為被解僱的員工，提供到2023年的遣散費和醫療保障。

根據加密資產新聞網站DappRadar的數據，OpenSea在過去一個月的銷售額減少了一半，其市場上NFT的平均價格下降近40%。此前其他加密貨幣平台，包括Coinbase Global、Gemini Trust、Crypto.com和BlockFi等，都宣布了裁員的消息。

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責任編輯：陳卓賢