▲ 【中國經濟】銀保監：中國上半年金融機構不良貸款率降至1.77%

中國銀保監表示，上半年中 國銀行業金融機構不良貸款餘額3.8萬億元 人民幣 ，不良貸款率1.77%，較年初下降0.05個百分點。 撥備餘額7.6萬億元 人民幣 ，撥備覆蓋率201.3%。

上半年，銀行業金融機構總資產360.4萬億元 人民幣 ，按年增長9.6%。 保險業總資產26.6萬億元 人民幣 ，按年增長11.1%。至於，保險業務保持發展平穩。上半年保險公司原保險保費收入2.8萬億元 人民幣 ，按年增長5.1%。保險業賠款支出與給付累計7768億元 人民幣 ，按年增長3.1%。

銀保監指，督促銀行機構聚焦重點領域精準發力，進一步優化金融供給結構，改進貸款服務方式，緩解小微企業融資周轉難、缺抵押、期限錯配問題。據初步統計，截至6月15日，銀行業金融機構已為123萬戶中小微企業、個體工商戶、貨車司機辦理了貸款延期還本付息，貸款本息金額共計2.78萬億元。

另外， 銀保監又指，關注到個別房企樓盤出現延期交付情況，對「保交樓」事件高度重視，下一步銀保監會將保持房地產金融政策的連續性、穩定性，保持房地產融資平穩有序，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作，依法依規做好相關金融服務，促進房地產業良性循環和健康發展。

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