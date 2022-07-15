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【長汽2333】上半年預告多賺50至67% 長汽高端化成關鍵

股樓投資 11:59 2022/07/15

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長城汽車（02333）日前披露盈利預告，公司上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤介乎53億至59億元（人民幣，下同），按年增長50.2%至67.2%；扣除非經常性損益的淨利潤為18億至23億元，按年降低19.1%至36.7%。

【同場加映】溫股知新：琴日下跌六百點 今日教你可以點

平安證券表示，受到芯片緊缺及疫情防控影響，公司上半年銷量按年下降16%，至51.9萬輛，其中哈弗、WEY、皮卡、歐拉、坦克銷量變幅分別為-26%、-4%、-20%、13%及64%。據公司電話會交流信息，截至6月底公司在手定單20萬台左右，主要為坦克品牌，交車周期長達6個月。由於坦克盈利能力較好，預計上半年產品結構改善，提升了單輛車價及毛利率。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

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該行又指，長汽在組織體系變革、智能車高價值模塊自研度、品牌矩陣布局等方面推進步伐較快，在供應鏈靈活度、新能源品牌的高端化上有待進一步改善。雖然上半年受供應鏈影響較大，但看好公司產品結構持續優化、期待「混動+智能技術」加持下高端品牌早日崛起，維持「強烈推薦」評級。

【同場加映】青姐話：美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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撰文：林衛

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汽車股 板塊 港股 長城汽車（02333）

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