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【數據點睇】6月社零由跌轉升勝預期 飲食收入降速大幅收窄

股樓投資 11:40 2022/07/15

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國家統計局在周五（15日）公布多項經濟數據，其中6月社會消費品零售總額增速勝過市場預期，由上月下跌6.7%，反彈至增長3.1%，結束了連續3個月的跌勢。資料顯示，該數據於4月跌至年內最差，降幅達到11.1%，主要受多個城市封鎖的影響。

【同場加映】溫股知新：琴日下跌六百點 今日教你可以點

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，上半年社零售總額為21.04萬億元（人民幣幣，下同），按年下降0.7%。而第二季社零售總額按年下降4.6%。從消費類型看，餐飲收入改善顯著，6月降幅由上月21.1%大幅收窄至4%，而商品零售則由下跌5%改善至上升3.9%。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股，請按【見下頁

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付凌暉指出，第二季中國經濟克服多重壓力挑戰，主要指標止住下滑態勢，實現企穩回升。下階段，盡管受到國際環境複雜嚴峻和國內疫情衝擊等超預期因素影響，經濟運行面臨較多困難挑戰，但中國經濟長期向好基本面沒有改變，經濟韌性足、潛力大、空間廣的特點明顯，隨着一系列穩增長政策措施落地見效，國民經濟有望逐步恢復，保持平穩增長。

【同場加映】青姐話：美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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撰文：林衛

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經濟 社會消費品零售總額 國家統計局 中國

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