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【內房危機】穆迪：內地貸款佔港銀總貸款額約5%至35%　恒生東亞大新股價見52周低（附港銀風險敞口）

股市 18:48 2022/07/15

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【內房危機】穆迪：內地貸款佔港銀總貸款額約5%至35%

內地爆發爛尾樓斷樓潮，評級機構穆迪認為，受疫情衝擊，加上房地產市場低迷，環球經濟又不明朗，導致內地經濟放緩，本港銀行的內地貸款資產風險正在上升。港銀普遍走低，其中恒生 （00011） 、東亞 （00023） 及大新銀行 （02356） 股價見52周低位。

一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）【下一頁】

滙豐 （00005） 跌逾2.6%，收報47.7元；恒生挫逾2.7%，收報125.72元；中銀香港 （02388） 跌3%，收報27.5元；渣打 （02888） 跌逾4.6%，收報51元；東亞跌3.8%，收報10.1元。大新跌逾3.5%，收報5.96元。

以下為港銀對內房的風險敞口：

    點擊圖片放大
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網傳有深圳佳兆業樓盤業主決定強制停貸【下一頁】

穆迪預期，內地貸款佔本港銀行總貸款額約5%至35%，當中內房貸款至少佔兩至三成，即使大部分本港銀行已放慢向內地貸款的步伐，但自2016年起，約五分一港銀的內地貸款增長速度，仍較整體貸款增長為快。與此同時，與2015年比較，約25%港股於去年底縮減其內地貸款。

對於主要向私營企業及中小企貸款的港銀，風險相對較高，因私營企業及中小企在內地宏觀經濟具挑戰性時，較易受到衝擊。

更多【內房危機】消息    

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