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【內房危機】穆迪：內地貸款佔港銀總貸款額約5%至35%　恒生東亞大新股價見52周低

股市 12:10 2022/07/15

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【內房危機】穆迪：內地貸款佔港銀總貸款額約5%至35%　滙豐渣打恒生跌3%至4%

內地爆發爛尾樓斷樓潮，評級機構穆迪認為，受疫情衝擊，加上房地產市場低迷，環球經濟又不明朗，導致內地經濟放緩，本港銀行的內地貸款資產風險正在上升。港銀普遍走低，其中恒生 （00011） 、東亞 （00023） 及大新銀行 （02356） 股價見52周低位。

一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）【下一頁】

滙豐 （00005） 跌逾2.6%，低見47.5元；恒生挫逾3%，低見123元；中銀香港 （02388） 跌逾3%，低見27.1%；渣打 （02888） 跌逾4%，低見50.7元；東亞跌逾3.6%，低見10.12元。大新跌逾2%，低見6.02元。

網傳有深圳佳兆業樓盤業主決定強制停貸【下一頁】

穆迪預期，內地貸款佔本港銀行總貸款額約5%至35%，當中內房貸款至少佔兩至三成，即使大部分本港銀行已放慢向內地貸款的步伐，但自2016年起，約五分一港銀的內地貸款增長速度，仍較整體貸款增長為快。與此同時，與2015年比較，約25%港股於去年底縮減其內地貸款。

對於主要向私營企業及中小企貸款的港銀，風險相對較高，因私營企業及中小企在內地宏觀經濟具挑戰性時，較易受到衝擊。

更多【內房危機】消息    

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港股 東亞銀行（00023） 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 個股分析 內地物業 穆迪 評級機構 香港 中銀香港（02388）

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