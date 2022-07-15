特朗普髮妻伊凡娜去世享年73歲 伊萬卡貼相悼亡母

美國前總統特朗普首任妻子伊凡娜，周四（14日）在紐約寓所離世享年73歲。伊凡娜於捷克出生，婚後誕下伊萬卡等3名子女，並曾協助特朗普發展家族企業。特朗普家族發聲明悼念伊凡娜，而伊萬卡也在社交媒體貼童年照紀念亡母。

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紐約警方周四表示中午接報前往伊凡娜（Ivana Trump）位於上東區的寓所，救援人員指伊凡娜已失去反應及知覺，證實當場死亡。

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美媒引述消息人士指，救援人員是在樓梯底位置發現伊凡娜，她當時已經心臟驟停。警方會詳細調查她的具體死因。有指伊凡娜的健康狀況近年一直惡化。

伊凡娜1949年於捷克出生，曾經是滑雪運動員和模特兒。她曾與一名滑雪教練朋友結婚來獲得奧地利國籍，很快就結束首段婚姻。

她1977年與特朗普（Donald Trump）結婚，婚後誕下長子小特朗普（Donald Trump Jr.）、長女伊萬卡（Ivanka Trump）及次子埃里克（Eric Trump）。

特朗普夫婦在80年代成為曼哈頓上流社會的焦點。伊凡娜更積極與特朗普夫妻檔做生意，擔任賭場及酒店的合夥人，而酒店在其掌管下業績也日益增長。

不過由於美國女演員梅普爾斯（Marla Maples）的介入，伊凡娜1992年與特朗普離婚。伊凡娜離婚後仍保留特朗普的姓氏，而且與前夫關係密切。伊凡娜其後再結婚兩次。

美媒曾引述消息人士指，特朗普當年角逐美國總統大選，伊凡娜曾多次致電特朗普提供建議。伊凡娜更曾表示自己是特朗普的原配，所以是第一夫人，特朗普妻子梅拉尼婭（Melania Trump）當時為此震怒。

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前夫特朗普在自家社交平台Truth Social發文，證實伊凡娜的死訊。特朗普讚揚伊凡娜是個美麗及了不起的女人，一直為三名子女感到驕傲，而家人也一直以她為傲，願她安息。

特朗普家族發聲明，指於捷克出生的伊凡娜逃離共產主義並擁抱美國，教導子女勇氣、同理心和決心等價值觀，3名子女及10名孫輩都會深切懷念她。

伊萬卡也在Instagram貼出多張與亡母的合照，稱她因母親離世而心碎。伊萬卡讚母親才華橫溢、魅力四射、風趣幽默，會永遠懷念母親。

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責任編輯：鄭錦玲