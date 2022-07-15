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【烏克蘭戰爭】俄導彈襲烏城市釀多死 喪命4歲女童最後身影曝光

環球政治 11:07 2022/07/15

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俄羅斯持續攻打烏克蘭，多次利用導彈襲擊各個烏克蘭城市。俄軍日前向烏克蘭中部一個城市發射多枚導彈，造成最少23人死亡，包括一名4歲女童。女童母親在事發前曾拍攝女兒在街頭蹣跚學步的影片，豈料轉眼已失去愛女，片段在網上流傳。

土耳其稱4方會談達協議 恢復出口烏克蘭糧食 【下一頁】

烏克蘭中西部城市文尼察（Vinnytsia）同四（14日）遭受俄軍7枚巡航導彈轟炸，造成最少23人死亡，當中包括3名兒童。烏方稱施襲導彈屬口徑巡航導彈（Kalibr cruise missile），由俄軍潛艇在黑海地區發射。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）狠批，今次襲擊是「公開恐怖主義行動」（open act of terrorism）。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對事件感到震驚，譴責一切針對平民及民用基建的襲擊。

兒童死者中包括4歲女童Liza，烏克蘭國防部轉發一段影片，相信是Liza母親Iryna在事發前不久拍攝並在社交網站公布，紀錄下Liza生前的最後時光。

Liza生前的最後身影

片中標記的時間為上午9時38分，Liza當時扶著嬰兒車慢慢邁步。Iryna在旁拍攝，Liza邊走邊望向媽媽，並露出可人笑容。從另一張照片可見，Liza正以豪邁坐姿參與教育中心的言語治療。

    點擊圖片放大
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俄核武威脅恐成真？ 紐約市出片教民眾避難（有片） 【下一頁】

英國衛報報稱，Liza與Iryna當日早上約11時走在文尼察市中心街頭，途經接近市內文化中心的Premehoy廣場。其後兩人便遇上俄軍3枚導彈轟炸，最終今年3月剛滿4歲的Liza喪生，Iryna則重傷並失去一條腿。衛報指有影片顯示，Liza的屍體倒卧在翻倒的嬰兒車旁。

烏克蘭第一夫人奧萊娜（Olena Zelenska）事後悼念喪命的Liza，並表示曾與Liza拍攝聖誕節祝賀影片。

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責任編輯：吳漢培

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