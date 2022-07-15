【日本疫情】累計確診破千萬 將擴大第4針接種

日本受新冠肺炎亞變種病毒影響，近期新增確診人數反彈。日本周四（14日）錄得新增逾9.7萬宗確診，累計確診人數逾1,000萬。當局宣布將擴大第4針新冠疫苗接種對象，涵蓋醫護人員及長者設施職員，受惠人數料約800萬。

南韓首現BA.2.75亞變種 日本新確診逼近歷史紀錄 【下一頁】

共同社報稱，日本已進入第7波新冠疫情，當地周四的感染人數累計正式逾一千萬。傳播力較強的Omicron亞變種BA.5毒株正逐漸成為當地主流，雖然目前重症及死亡人數處於較低水平，但病床使用率卻呈上升趨勢。

日本為保障長者在內等重症後風險較高族群，及確保醫療體制擁有足夠人手，宣布下周開始擴大第4針疫苗接種對象，料影響800萬人。當局亦敦促長者盡快接種第4劑，年輕人亦盡快接種第3劑，室內場所及餐廳亦應有良好空氣循環。

新加坡確診創4個月新高 日增近2倍 【下一頁】

日本首相岸田文雄被問及，是否會再收緊疫情限制措施。他回應表示需關注醫療及疫苗接種情況，強調現時重點是兼顧防疫政策及社會經濟活動，指不會具體考慮加強邊境口岸對策。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀