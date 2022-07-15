  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (五) 11:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TWTR】美證交會向馬斯克撤回收購Twitter一事提出質詢

股市 10:49 2022/07/15

分享：

分享：

【TWTR】美證交會向馬斯克撤回收購Twitter一事提出質詢

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）早前撤銷收購Twitter（美：TWTR）的建議，美國證交會（SEC）周四向馬斯克提出質詢，有關馬斯克在Twitter上表示放棄440億美元收購的言論。

Twitter：無計劃大規模裁員「無法推測馬斯克行動目的」【下一頁】

外電引述監管文件顯示，馬斯克曾向SEC承諾會繼續進行交易，即使他在Twitter平台上找到不少虛假帳戶。

在6月7日一封信中，馬斯克的律師及Skadden合夥人Mike Ringler回應了SEC數天前發出的問題。這封信是SEC要求馬斯克就Twitter公布虛假帳戶資料之前，不能繼續進行Twitter交易一事作出回應，質詢馬斯克是否要就之前的文件作出修訂。

馬斯克早前指，Twitter未有披露虛假帳戶的足夠數據，因此不會收購Twitter。Twitter周二入稟控告馬斯克，無理取消收購交易。

相關文章：【TWTR】Twitter入稟起訴馬斯克　迫令完成440億美元收購計劃

相關文章：【TWTR】Twitter：馬斯克終止收購行動無效及錯誤

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向

美股 收購 Twitter 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 馬斯克 Twitter（美：TWTR）

上一篇文章

內地上季GDP增長遜預期經濟持續恢復但基礎不穩固　港股未有大變動恒指現企20600點水平上

下一篇文章

【芯片大戰】中芯華虹半導體反升約1%　無懼美國商務部正在審查對中國晶片出口政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】日圓跌穿139水平、每百日圓兌港元低見5.64　日本內閣官員：對日圓快速貶值感憂慮
【日圓走勢】日圓跌穿139水平、每百日圓兌港元低見5.64　日本內閣官員：對日圓快速貶值感憂慮
【美股收市】道指收跌142點 曾瀉628點 納指倒升 油價跌幅收窄
【美股收市】道指收跌142點 曾瀉628點 納指倒升 油價跌幅收窄
【億萬富翁】比爾蓋茨聲言將捐出全副身家、退出富豪榜　今月即捐200億美元
【億萬富翁】比爾蓋茨聲言將捐出全副身家、退出富豪榜　今月即捐200億美元
【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理
【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理
【恒指夜期+ADR】阿里傳遭上海當局約談　阿里美股低港6.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里傳遭上海當局約談　阿里美股低港6.3%（不斷更新）
【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）
【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款