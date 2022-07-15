▲ 【TWTR】美證交會向馬斯克撤回收購Twitter一事提出質詢

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）早前撤銷收購Twitter（美：TWTR）的建議，美國證交會（SEC）周四向馬斯克提出質詢，有關馬斯克在Twitter上表示放棄440億美元收購的言論。

外電引述監管文件顯示，馬斯克曾向SEC承諾會繼續進行交易，即使他在Twitter平台上找到不少虛假帳戶。

在6月7日一封信中，馬斯克的律師及Skadden合夥人Mike Ringler回應了SEC數天前發出的問題。這封信是SEC要求馬斯克就Twitter公布虛假帳戶資料之前，不能繼續進行Twitter交易一事作出回應，質詢馬斯克是否要就之前的文件作出修訂。

馬斯克早前指，Twitter未有披露虛假帳戶的足夠數據，因此不會收購Twitter。Twitter周二入稟控告馬斯克，無理取消收購交易。

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