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【加密貨幣】加密幣平台Celsius申請破產 客戶資產遭凍結 118億美元資產恐清零

環球政經 19:39 2022/07/15

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據《路透社》報道，加密貨幣借貸平台之一的Celsius Network，在上月因極端的市場條件，暫停了所有客戶的提款、兌幣及轉賬功能後，正式申請破產保護，代表著賬戶要持凍結狀態，客戶或無法獲得存款法律的保護。

Celsius在周四（14日）的法庭破產文件中列出了其資產負債表上 11.9 億美元（約93.4億港元）的赤字。Celsius 還指，它對本月早些時候申請破產的新加坡三箭資本（Three Arrows Capital）提出了 4000 萬美元（約31，400萬港元）的索賠。

截至5月為止，Celsius公司資產有118億美元（約926億港元），較去年10月約150億美元（約1，177億港元）為低。目前據資料，其手持約有1.67 億美元（約13.1億港元）現金，可為重組過程中的業務提供流動性。Celsius由企業家Alex Mashinsky於2017年創立，在去年最新一輪融資中，估值超過30億美元（約235億港元），聲稱有170萬用戶，曾管理超100億美元（約785億港元)資產。

另一家美國加密貨幣貸方 Voyager Digital Ltd 在暫停提款和存款後於本月申請破產。新加坡規模較小的銀行 Vauld 本月也凍結了提款。

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責任編輯：關海儀

 

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