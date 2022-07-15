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【芯片大戰】中芯華虹半導體反升約1%　無懼美國商務部正在審查對中國晶片出口政策

股市 10:46 2022/07/15

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【芯片大戰】美國商務部正在審查對中國晶片出口政策

美國商務部表示，正在審查就限制向中國出售芯片製造技術的政策，以確保先進的技術不會最終流入中國。

芯片股未有太大波動，中芯 （00981） 升0.5%，華虹半導體 （01347） 升1.6%，而ASM太平洲則跌0.8%。

美國商務部負責工業和安全的副部長Alan Estevez表示，現在正在商務部的工業和安全局（BIS）內部對芯片出口政策進行全面評估，並設立一條紅線，以允許向中國出口最敏感、技術含量最高的半導體，以及其製造設備。

Estevez在參議院銀行委員會的聽證會上發表講話，但他沒有具體說明評估是否傾向於收緊或放鬆對於何種產品可以賣給中國的管制。但拜登政府試圖限制向中國出售晶片製造技術，同時增強對國內生產的支持，旨在遏制中國在該領域的崛起，並防止供應中斷。

另外，據外電報導，美國參議院指最早可能在下周二開始製定一項經過精簡的中國競爭力法案，並進行表決，目標是在8月前通過國會，以及送交白宮，讓拜登總統簽署。該方案旨在促進美國半導體行業，並提高與中國競爭力，並至少將包括為半導體行業提供數十億美元的補貼和投資稅收優惠，以促進美國晶片生產。

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ASM太平洋（00522） 中芯國際（00981） 港股 晶片 拜登 美國參議院 華虹半導體（01347）

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