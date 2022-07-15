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【蘋果優惠】Apple推Back to School教育優惠　iPad/Mac最高可減2300元

科技 10:46 2022/07/15

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由即日起至9月26日，符合資格的大專學生和學校職員都可以教育優惠價購買指定型號的iMac、MacBook和iPad，並獲贈AirPods 2。（Apple）

第二期消費券將於下月發放，各位有否心水貨品想購買？蘋果（Apple）宣布在香港推出Back to School教育優惠，由即日起至9月26日，符合資格的大專學生和學校職員都可以教育優惠價購買指定型號的iMac、MacBook和iPad，並獲贈AirPods 2，折扣最高可減2,300港元。

【蘋果教主】Steve Jobs獲追授總統自由勳章　Tim Cook：他是一個有遠見的人

今年的Apple Back To School 優惠除了包括M1版 MacBook Air、MacBook Pro、Mac Studio，以及各型號的iPad外，還有剛推出的M2版Macbook Air。而購買指定產品，包括24吋iMac、MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro及iPad Air，即可獲贈AirPods 2，此外亦可加400港元升級至AirPods 3、或加900港元升級至 AirPods Pro。

【蘋果動向】蘋果iPad更新出現災情　部分用戶只能在關機狀態下充電

蘋果教育商店基本都提供了9折優惠，如果選購最高配置的16吋MacBook Pro M1 Max版本（32GB統一記憶體、1TB SSD儲存），售價只需24,999港元，較原價便宜2,300港元。

Back To School 優惠價如下：

  • M2 MacBook Air：8,749港元起（原價 9,499港元） 
  • M1 MacBook Air：6,999港元起（原價7,799港元） 
  • M2 MacBook Pro 13：9,249港元起（原價9,999港元） 
  • M1 Pro MacBook Pro 14：14,899港元起（原價15,999港元） 
  • M1 Pro MacBook Pro 16：18,299港元起（原價19,799港元） 
  • M1 iMac 24吋：9,599港元起（原價9,999港元） 
  • M1 iPad Air：4,399起（原價4,799港元） 
  • M1 iPad Pro 11吋：5,999港元起（原價6,399港元） 
  • M1 iPad Pro 12.9吋：7,999港元起（原價8,799港元）

除可在蘋果網上教育商店訂購外，今年Back To School優惠也開放Walk-In購買，顧客只需帶同身份證以及學生證前往Apple Store，就可以以教育優惠價購買產品。

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責任編輯：陳卓賢

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