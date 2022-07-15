【中國經濟】中國第二季GDP按年增0.4%、遜預期　上半年經濟增長2.5%

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【盈喜盈警】協鑫新能源大瀉14% 料上半年由盈轉虧、將錄至少3億人幣虧損
中國經濟數據出爐，國家統計局公布第二季度經濟數據，中國第二季GDP按年增長0.4%，遜於預期的1%。上半年國內生產總值達562,642億元（人民幣，下同），按年增長2.5%。
據國家統計局數據，6月份社會消費品零售總額為38742億元，按年增長3.1%，當中除汽車以外的消費品零售額為34192億元，按年增1.8%；上半年社會消費品零售總額按年下降0.7%，除汽車以外的消費品零售額跌0.1%。
上半年全國房地產開發投資達68314億元，按年下跌5.4%，當中住宅投資為51804億元，按年下跌4.5%。
工業方面，上半年全國規模以上工業增加值按年增長3.4%，當中新能源汽車、太陽能電池、移動通信基站設備產量按年分別增長111.2%、31.8%以及19.8%。上半年全國城鎮新增就業654萬人，全國城鎮調查失業率平均為5.7%，當中第二季度平均為5.8%。
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