▲ 【美股焦點】耶倫：對俄羅斯實施石油價格上限 是有效遏制通脹工具之一

美國財長耶倫表示，高昂的能源成本在很大程度上導致了美國通脹飆升，而對俄羅斯實施石油價格上限，是有效遏制通脹工具之一。

耶倫在20國集團（G20）財長和央行行長會議上表示，「我們在世界各個角落看到俄烏戰爭的負面溢出效應，特別是在能源價格上漲和糧食不穩定方面加劇」。因此，她指，對俄羅斯實施石油價格上限，是解決美國人和世界各地家庭目前在加油站和雜貨店所感受到的痛苦的最有力工具之一，而美國會繼續與其他國家商討對策。

另外，耶倫又希望中國和印度能夠看到遵守價格上限有助於降低他們為俄羅斯石油所支付的價格，因中印兩國是俄羅斯重要的進口國。但是，即使中印不遵守價格上限，她認為可以肯定的是，許多進口俄羅斯石油的國家將受到歐盟、英國和美國實施的保險和金融服務禁令影響。

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