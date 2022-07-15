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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低逾6%　恒指黑期跌約129點、道指期貨升98點（不斷更新）

股市 08:30 2022/07/15

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港股市況不斷更新

阿里巴巴  （09988）  旗下阿里雲高層據報就警方數據大規模洩露事件，被上海市當局約談，阿里巴巴ADR折合報101.81元，較港收市價低6.89元或6.3%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開368點，恒指料開報20382點。滙豐 （00005） ADR折合報47.66元，較港收市價低1.34元或2.7%。騰訊 （00700） ADR折合報326.63元，較港收市價低8.37元或2.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：30】【盈喜│資源股】洛陽鉬業發盈喜　預期上半年盈利按年增65%至75%

【08：08】今日共有3隻新股掛牌，包括由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （02172） 、提供商用車提供物流及供應鏈服務的德銀天下 （02418） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧  （01204）

【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍　一手中籤率4.88%（附分配結果連結）

【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價　一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】博維智慧1204下限1.08元定價　超額認購近10倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【08：06】恒指黑期跌約129點，報20556點。道指期貨升98點，報30702點。

【07：45】【阿里巴巴9988】阿里雲高層傳遭上海當局約談、涉警方數據庫洩露事件　阿里ADR較港低6.3%

【07：45】【新股IPO】中國石墨2237下限0.325元定價　超額認購逾25倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接53億港元沽盤　結餘跌至2151億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20382點，跌368點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報47.66元，較港收市價低1.34元或2.7%。騰訊 （00700） ADR折合報326.63元，較港收市價低8.37元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.81元，較港收市價低6.89元或6.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +2

【07：30】市場憂慮美大幅加息1厘，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）派定心丸，稱支持本月加息0.75厘。道指早段曾挫628點，尾市跌幅收窄，納指則倒升。道指收市跌142點，報30630點；納指升3點或0.03%，報11251點；標指跌11點，報3790點。歐股收市挫1.5%，意股瀉3.4%。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電、波司登

責任編輯︰梁浩碩

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港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股 阿里巴巴

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