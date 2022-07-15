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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數低開229點　阿里巴巴跌半成　比亞迪盈喜逆市續彈4%（不斷更新）

股市 09:30 2022/07/15

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港股市況不斷更新

港股今早低開逾200點。恒生指數開報20522點，跌229點。恒生科技指數跌1.8%，報4507點。阿里巴巴  （09988）  旗下阿里雲高層據報就警方數據大規模洩露事件，被上海市當局約談，阿里巴巴跌逾5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；比亞迪 （01211） 發盈喜，股價續反彈逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：30】神華 （01088） 升1%，神華預告上半年純利420億至430億元人民幣，按年增加58.5%至62.3%。

【盈喜盈警】中國神華預計上半年多賺逾58.5%　受惠煤炭售價格上漲、售電量增長等

【09：28】長汽 （02333） 升近1%，長汽預期半年凈利潤為53億元到59億元人民幣，按年增長50.2%到67.2%。

【長汽2333】長汽料上半年凈利潤按年增長50%至67%　主因產品結構優化及滙兌收益增加

【09：27】贛鋒鋰業 （01772） 預計上半年盈利將介乎72億至90億元人民幣，按年增長408.2%至535.3%，股價逆市高開逾1%。

【盈喜盈警】贛鋒鋰業料上半年純利介乎72億至90億人幣　按年增至少4倍、受惠鋰鹽產品銷售量價齊增

【09：25】舜宇光學 （02382） 發盈警，預期半年純利介乎約13.44億元至14.78億元人民幣，按年跌約45%至50%，舜宇跌逾2%。

【舜宇2382】舜宇發盈警　料上半年純利按年跌45%至50%

【09：24】中國儒意 （00136） 復牌高開11%。

【09：21】恒生指數開報20522點，跌229點。恒生科技指數跌1.8%，報4507點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；比亞迪 （01211） 發盈喜，股價續反彈逾4%。

【比亞迪1211】比亞迪料上半年純利達28億至36億人幣　按年增1.4倍至2倍、受惠新能源汽車銷售強勁

【09：13】期指開報20526點，跌188點。

【08：51】UNIQLO母公司迅銷  （06288） 昨午後公布業績，今日復牌。

【UNIQLO母企】迅銷首三季純利增長57%創歷史新高　調高全年盈利預測三成、全年股息料升逾10%

【08：44】中國儒意 （00136） 以每股2.4元向包括騰訊 （00700） 等3名投資者發行9.75億股新股，集資23.4億元，股份今日復牌。

【配股集資】中國儒意折讓約2%配股　騰訊成最大股東　今日復牌

【08：38】恒指黑期跌約175點，報20510點。道指期貨報30633點，升29點。

【08：30】【盈喜│資源股】洛陽鉬業發盈喜　預期上半年盈利按年增65%至75%

【08：08】今日共有3隻新股掛牌，包括由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （02172） 、提供商用車提供物流及供應鏈服務的德銀天下 （02418） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧  （01204）

【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍　一手中籤率4.88%（附分配結果連結）

【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價　一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】博維智慧1204下限1.08元定價　超額認購近10倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【08：06】恒指黑期跌約129點，報20556點。道指期貨升98點，報30702點。

【07：45】【阿里巴巴9988】阿里雲高層傳遭上海當局約談、涉警方數據庫洩露事件　阿里ADR較港低6.3%

【07：45】【新股IPO】中國石墨2237下限0.325元定價　超額認購逾25倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接53億港元沽盤　結餘跌至2151億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20382點，跌368點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報47.66元，較港收市價低1.34元或2.7%。騰訊 （00700） ADR折合報326.63元，較港收市價低8.37元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.81元，較港收市價低6.89元或6.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場憂慮美大幅加息1厘，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）派定心丸，稱支持本月加息0.75厘。道指早段曾挫628點，尾市跌幅收窄，納指則倒升。道指收市跌142點，報30630點；納指升3點或0.03%，報11251點；標指跌11點，報3790點。歐股收市挫1.5%，意股瀉3.4%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電、波司登

責任編輯︰梁浩碩

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港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股 阿里巴巴

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【比亞迪1211】比亞迪料上半年純利達28億至36億人幣　按年增1.4倍至2倍、今早高開近半成
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